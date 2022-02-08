要開學了宜蘭加開疫苗快打站 施打前兩劑可獲200元禮券

過年前礁溪長榮鳳凰酒店出現5名員工確診，目前疫情已控制住，但有鑒於外縣市發生幼兒園群聚感染，為提升幼兒園、國中小及高中教職員疫苗接種涵蓋率，縣長林姿妙指示縣府團隊協調醫療院所今天起、9、10、12及13日加開第五波疫苗快打站。

快打站設在冬山鄉鹿埔接種站、宜蘭市的慈濟接種站、羅東鎮東光國中、礁溪國中及五結鄉慈濟接種站，縣政府請符合疫苗接種資格的教職員工及縣民儘速前往接種；另外如果尚未施打第一劑及第二劑民眾，可以前往快打站施打或醫療院所預約，這月底前打前兩劑者都可以獲得200元超商禮券。

礁溪長榮鳳凰酒店確診群聚感染，當天縣政府與醫院就針對飯店員工及房客進行採檢，並依風險高低分別將飯店員工匡列為居家隔離及自主健康管理，截至昨天被匡列為居家隔離的飯店員工96人，在解除隔離前的PCR採檢均為陰性，飯店員工被匡列為自主健康管理的337人，PCR採檢也均為陰性。

宜蘭縣COVID-19疫苗第一劑接種涵蓋率79.9%、第二劑73.9%、而第三劑追加劑涵蓋率為25.4%。衛生局表示，新學期即將開始，目前約1600位老師還沒接種第三劑疫苗。

縣府在開學前加開疫苗快打站，特別提供幼兒園、課後照顧中心、國中小、高中及補習班的教職員工、旅宿業者及民眾隨到隨打；另為了服務各級學校教師，2月9日及10日各快打站的上下午場次，前2小時教育處會派專人在場協助引導，請各校教師安排時間儘速接種，民眾也可以電話向縣內疫苗合約醫療院所預約接種。