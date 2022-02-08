銀髮運動新樂園！台東聖母醫院樂智幸福家園運動館營運
台東聖母醫院4年前將原東區職訓中心，轉型成立高齡友善綠色照護園區「樂智幸福家園」，提供更完善失智照顧環境，今年將陸續營運，除醫院長照機構，農莊內也成立健康館，依長輩體能規畫運動強度、適度訓練肌耐力，讓農莊成為台東高齡友善健康新樂園。
聖母醫院公關主任藍世昌表示，台東對於失智者提供資源少，有沒有24小時住宿團屋， 剛好醫院農莊有閒置房舍，就開始募款規畫樂智幸福家園，今年將陸續啟用營運，家園裡除了可住宿18人的團屋，還有失智日照中心和健康活力站。
藍世昌說，為了提供長輩運動空間，去年在農莊成立快樂運動館，館內以AI科技運動設施、智慧遊戲，提供專為銀髮長輩設計的運動課程，成立後已成為附近社區長輩，運動體適能場館。
運動教練鄭如君說，快樂運動館目前暫無年齡限制，學員從40歲到90歲都有，但當時規畫主要就是提供樂智幸福家園長輩運動，因此每座機台都有年齡、體耐力紀錄規畫，運動使用機台前，要持磁扣連線，依運動處方調整個人運動強度、目標。
「為自己立目標很重要！」鄭如君說，無論玩益智遊戲或者運動，她總鼓勵運動者訂下目標分數，朝目標努力，這可激發運動毅力，思考如何拿高分，透過運動分數回饋可訓練個人反應能力、專注力。
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