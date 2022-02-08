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要吃得安心！從環遊世界到留守台東 他烘焙健康麵包

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
陳治國年輕時曾環遊世界，最後留在台東，製作烘焙健康的歐式麵包。記者卜敏正／攝影
陳治國年輕時曾環遊世界，最後留在台東，製作烘焙健康的歐式麵包。記者卜敏正／攝影

台東聖母醫院4年前將原東區職訓中心，轉型成立農莊，推動高齡友善照護園區「樂智幸福家園」，已陸續啟用營運，農莊內健康烘焙坊師傅陳治國，年輕時環遊世界、品嚐歐式麵包好風味，從此迷上烘焙，以天然食材製作健康麵包，守護消費者健康。

67歲的陳治國說，30多年前熱愛旅遊、走訪世界各國，曾到歐美流浪10多年，在德國認識1名麵包師傅，當年首次品嘗到歐式麵包，以天然酵母搭配香草、植蔬，強調品嚐麵包自然風味，這跟台灣傳統麵包完全不同，他因此被吸引，努力學習歐式麵包製作烘焙方法。

陳治國說，返台後先到親戚苗栗經營的牧場製作麵包、成為麵包師傅，學習將天然食材、香料融入麵包中，10年前到台東參與八八風災支援，感念聖母醫院原價收購災民種的洛神、幫助災民，他決定留在台東，生產製作最健康麵包。

他說，麵包的食材、香料都是農田自種，或與附近小農契作，例如近期產百里香、小黃瓜、南瓜，他就利用這些季節食材製作麵包，供應聖母醫院健康館，及市區會館早餐，也有不少外縣市來電預約宅配。

陳治國笑著說，近幾年食品安全雖然越來越受重視，但政府開放的添加物也越來越多，他能做的就是守護這些健康食材、製作健康的麵包，讓大家吃的安心。

麵包 烘焙 台東

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