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影／基隆「虎哩幸福」小提燈 12日開始發送 限量500個
基隆市政府今天公布今年元宵小提燈「招財虎」，觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，12日上午11點起在東、西岸旅遊服務中心發送，只要前往「基隆旅遊網臉書粉絲專頁」按讚、分享活動貼文就可免費索取，總數500個，送完為止。
曾姿雯說，元宵節提燈籠為傳統民俗活動，市府每年以生肖為主題推出應景小提燈，造型喜氣、可愛，吸引民眾收藏。今年「虎哩幸福」小提燈選用環保材質，小老虎穿著紅花唐裝，象徵新年「喜慶吉祥」。
招財虎提燈設計坐姿造型，一手招財，一手握著元寶，寓意著招財進寶。兩個腳掌都有福字，代表著福氣與幸福雙雙到來，祝福提燈籠的親子財源廣進，虎年行大運 。
觀銷處人員今天現場示範組裝，花了10多分鐘完成。虎年小提燈有組合說明文字，各個配件也有標示數字，只要依序組合就能拼裝完成，非常適合親子共同DIY。
曾姿雯表示，「虎哩幸福」虎年小提燈12點日上午11起在東、西岸旅遊服務中心發放，民眾到基隆旅遊網臉書粉絲專頁按讚、分享活動貼文就可免費索取。民眾領取提燈時，請務必配合防疫措施，配戴口罩、保持社交安全距離等規範。
曾姿雯說，基隆除了多樣特色美食，也是台灣最早的咖啡城市。基隆港曾是台灣國際貿易最繁盛的港口，可說是東西文化交匯地，成為台灣咖啡廳密度最高的海港城市。歡迎大家領取提燈後看海景、喝咖啡，感受基隆在地的咖啡文化。
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