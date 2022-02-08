花蓮勝安宮元宵猜燈謎活動 因疫情連2年停辦
花蓮吉安鄉勝安宮連續40多年舉辦元宵節猜燈謎活動，去年首度因COVID-19疫情停辦，因Omicron變種病毒來勢洶洶，勝安宮管委會今天宣布，燈謎晚會活動今年再度停辦。
花蓮勝安宮主祀王母娘娘受來自全台各地信眾參拜，香火鼎盛，往年元宵節猜燈謎活動吸引近萬人次參與。勝安宮管理委員會今天發布新聞資料表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，避免造成群聚且無法實名制管理，管委會決議今年燈謎晚會再度取消，也不提供平安餐及施放煙火。
勝安宮管委會指出，其餘元宵燈節活動照常舉行，包括虎年主題燈、上千盞彩繪燈籠、參賽花燈展示、書法展覽及平安橋正常開放，開放民眾參觀參拜；正月15禮斗法會正常舉行，護燈開燈由工作人員代為執行。
平安橋及虎年造型主題燈設立在宮廟前廣場，高約1.5公尺的主題燈，兩旁放置「勝世安邦」、「福虎生威」鞭炮及粉色櫻花，夜晚點燈還會變化不同色彩。
勝安宮管委會指出，入宮內需全程戴口罩、量體溫及手部清潔，並依出入口指示動線參拜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言