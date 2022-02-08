春節逾93萬人次遊客 東縣府估觀光產值約20億元

台東縣政府今天彙整料，今年9天春節假期台東湧入逾93萬人次的遊客，旅宿住宿率約7成，整體觀光產值約新台幣20億元。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，111年農曆春節假期，雖受疫情影響，台東縣市區及觀光景點仍是觀光人潮湧現，交通流量約28.9萬車次，整體旅遊人次約93.1萬人次，以池上伯朗大道遊客最多；旅宿住宿率約7成，又以台東市區住宿率最高達9成，整體觀光產值估算約20億元台幣。

台東縣長饒慶鈴表示，今年9天連假能夠吸引近百萬人次的觀光人潮，台東除擁有豐富自然景觀與人文特色，值得造訪遊玩外，也於年節期間天公作美，讓來東旅客能欣賞台東藍。她特別要感謝過年期間留守崗位的同仁以及犧牲假期服務旅客的商家，讓台東能以最好的樣貌呈現給返鄉的鄉親和遊客朋友。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，因連連續2年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾移動出遊意願，整體住宿率相較去年春節連假同期下滑，但整體觀光產值估算仍創造20億元；在台東縣主要景點遊客人次統計部分，與去年同期（初一至初五）相比，遊客呈現持平，各景點遊客人次最多的前3名分別為伯朗大道約有14萬4000人次、小野柳、太麻里金針山。

台東縣衛生局表示，春節期間積極進行各項防疫宣導措施，在台東火車站、台東機場設快篩站，並在台東縣旅遊服務中心、機場旅遊服務中心及火車站旅遊服務中心不斷向遊客宣導自我防疫習慣；同時宣導走訪開闊的遊憩景點、秘境、山林等風景區，避免到人潮擁擠處。