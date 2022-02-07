聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮縣府布達3項人事 環保局長饒忠兼代縣府秘書長

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府宣布，縣府新任代理秘書長，由兼任環保局長的饒忠（中）代理，行政暨研考處處長由原農業處長吳昆儒（左）擔任，農業處長由秘書陳淑雯（右）升任。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府宣布，縣府新任代理秘書長，由兼任環保局長的饒忠（中）代理，行政暨研考處處長由原農業處長吳昆儒（左）擔任，農業處長由秘書陳淑雯（右）升任。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣長徐榛蔚今天在春節團拜典禮中，宣布縣府新任代理秘書長，由兼任環保局長的饒忠代理，行政暨研考處處長由原農業處長吳昆儒擔任，農業處長由秘書陳淑雯升任，共3項人事布達命令。

新任代理秘書長饒忠之前兼任環保局長、代理教育處長，新職公布後，外界擔心身兼3職的他，是否忙得過來。他表示，現在已卸任代理教育處長一職，目前是環保局長兼代理秘書長；目前教育處長一職，縣府將盡快選出適合人選。

花蓮縣政府人事處表示，國立政治大學經營管理碩士畢業、新任行政暨研考處處長吳昆儒，曾任職於圓方創意公司、商業週刊廣告部、天下雜誌廣告部企劃及公關部，期間完成超過百場論壇活動，以及各種類型行銷專案。自2020年7月擔任花蓮縣政府農業處長後，憑藉行銷長才，讓花蓮的農業不只有機農業，也讓花蓮奪下2021食育力五星城市之冠。

縣府人事處指出，新任農業處長陳淑雯，為國立台北大學公共事務學院公共行政暨政策學系碩士班畢業，就讀研究所時擔任過研究案助理、國科會助理，畢業後即擔任立法院第8屆及第9屆法案助理，曾任花蓮縣政府秘書，協助辦理農業處各項專案計畫。

至於原任的縣府秘書長張逸華，外界盛傳要任國民黨花蓮縣黨部主委一職，不過目前尚未有消息傳出。

花蓮 廣告 天下雜誌

延伸閱讀

花蓮里漏部落保存祭儀文化 原民會將形塑祭祀道路

花蓮主燈白虎遭批不喜氣 縣府：大理石紋呈現在地特色

花蓮里漏部落巫師祭儀文化 可望形塑祭祀道路

又失算！21歲子載6旬母騎重機上合歡山 追雪不成反失溫

相關新聞

立委拋龜山島蓋飯店構想 環團：惡搞

宜蘭立委陳歐珀昨天拋出在龜山島蓋飯店構想，引發爭議。縣長林姿妙表態「不支持」；頭城鎮長蔡文益也說「不宜貿然行動」。連自家...

基隆文青風 活化歷史建築

基隆市政府去年在停招廢校的太平國小，成立能看港、看海的「太平青鳥」書店，又引進誠品在沙灣歷史文化園區開設「期間限定店」，...

興建16年 台東焚化爐試燒

台東縣垃圾焚化廠興建16年焚化爐未啟用，去年經議會同意重啟整修，今試俥單爐試燒，若一切順利4月起全廠功能測試，7月開始試...

花蓮縣府布達3項人事 環保局長饒忠兼代縣府秘書長

花蓮縣長徐榛蔚今天在春節團拜典禮中，宣布縣府新任代理秘書長，由兼任環保局長的饒忠代理，行政暨研考處處長由原農業處長吳昆儒...

蔡適應分送挺基隆口罩 預告中山區快捷公車近期通車

基隆市立委蔡適應在年假後第一個上班日，準備限量版挺基隆口罩發送給支持者，並宣告去年因疫情影響，暫緩開通的全市第4條、中...

誠品基隆期間限定店年假最後一天熄燈 員工今打包撤離

基隆市政府打造沙灣歷史文化園區，設計標案評選誠品書店進駐要塞司令官邸、要塞司令部校官眷舍，為期3個月，已在春節連假最後一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。