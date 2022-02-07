花蓮縣府布達3項人事 環保局長饒忠兼代縣府秘書長

花蓮縣長徐榛蔚今天在春節團拜典禮中，宣布縣府新任代理秘書長，由兼任環保局長的饒忠代理，行政暨研考處處長由原農業處長吳昆儒擔任，農業處長由秘書陳淑雯升任，共3項人事布達命令。

新任代理秘書長饒忠之前兼任環保局長、代理教育處長，新職公布後，外界擔心身兼3職的他，是否忙得過來。他表示，現在已卸任代理教育處長一職，目前是環保局長兼代理秘書長；目前教育處長一職，縣府將盡快選出適合人選。

花蓮縣政府人事處表示，國立政治大學經營管理碩士畢業、新任行政暨研考處處長吳昆儒，曾任職於圓方創意公司、商業週刊廣告部、天下雜誌廣告部企劃及公關部，期間完成超過百場論壇活動，以及各種類型行銷專案。自2020年7月擔任花蓮縣政府農業處長後，憑藉行銷長才，讓花蓮的農業不只有機農業，也讓花蓮奪下2021食育力五星城市之冠。

縣府人事處指出，新任農業處長陳淑雯，為國立台北大學公共事務學院公共行政暨政策學系碩士班畢業，就讀研究所時擔任過研究案助理、國科會助理，畢業後即擔任立法院第8屆及第9屆法案助理，曾任花蓮縣政府秘書，協助辦理農業處各項專案計畫。

至於原任的縣府秘書長張逸華，外界盛傳要任國民黨花蓮縣黨部主委一職，不過目前尚未有消息傳出。