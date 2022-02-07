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蔡適應分送挺基隆口罩 預告中山區快捷公車近期通車

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立委蔡適應（左）在年假後第一個上班日 ，準備限量版挺基隆口罩發送給支持者。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立委蔡適應（左）在年假後第一個上班日 ，準備限量版挺基隆口罩發送給支持者。記者邱瑞杰／攝影

基隆市立委蔡適應在年假後第一個上班日，準備限量版挺基隆口罩發送給支持者，並宣告去年因疫情影響，暫緩開通的全市第4條、中山區1813D城際快捷公車，近期就會宣布通車，讓通勤民眾多一項選擇，且更為便利。

蔡適應和服務處主任、副主任、秘書、助理約20人，今天準備水果、餅乾拜拜祈福，希望新的一年，基隆可以平平安安、大吉大利、福氣滿滿。蔡適應特別準備以紅色為基底、印有＃挺基隆和TEAMKEELUNG字樣的限量版挺基隆口罩，分給臉書、IG打卡、加蔡適應LINE@的好友們，象徵「好運罩」。

蔡適應說，開工第一天基隆天氣放晴，希望民眾能有更好的心情上班工作。他準備挺基隆口罩送民眾，感謝市民過去的支持和照顧。不論在中央或地方，他都會持續做好溝通的橋梁，協助基隆市長林右昌推動市政建設，努力為基隆人打拼，拚經濟也拚防疫。

基隆市第4條城際快捷公車去年因疫情影響暫緩開通，蔡適應說，持續與公路總局、客運業者溝通，中山區城際快捷公車開通時間，雖因疫情往後順延，但客運業者基本上已準備妥當，近期就會會宣布通車，讓基隆人多一條旅運通勤路線。

基隆市立委蔡適應（右二）在年假後第一個上班日 ，準備限量版挺基隆口罩發送給支持者。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立委蔡適應（右二）在年假後第一個上班日 ，準備限量版挺基隆口罩發送給支持者。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立委蔡適應今天說，中山區1813D城際快捷公車近期就會宣布通車。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立委蔡適應今天說，中山區1813D城際快捷公車近期就會宣布通車。記者邱瑞杰／攝影

基隆 蔡適應 疫情 口罩 林右昌

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