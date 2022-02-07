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反對龜山島蓋飯店 林姿妙：這座島是宜蘭人精神象徵

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙說，頭城鎮有很多可以住宿的地方，搭船去龜山島也只要半小時，沒必要在島上大興土木，興建國際級飯店。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙說，頭城鎮有很多可以住宿的地方，搭船去龜山島也只要半小時，沒必要在島上大興土木，興建國際級飯店。記者戴永華／攝影

立法委員陳歐珀今天拋出在龜山島蓋國際級飯店的構想，掀起熱議，對此縣長林姿妙下午表示，龜山島是宜蘭人的精神象徵，頭城鎮已經有很多住宿的地方，縣府不支持在龜山島蓋飯店。

立法院新會期今天報到後，縣籍立委陳歐珀隨後在臉書貼出開發龜山島的構想，結果被環保團體批評惡搞龜山島；時代力量也跳出來說，宜蘭人的龜山島還是財團的龜山島？

屬於頭城鎮行政轄區的龜山島，以前是軍事管制區，原本未對外開放，後來縣政府向中央爭取解封，並開放龜尾給遊客登島觀光，交由交通部觀光局編列經費及管理建設；由於島上動植物生態豐富，即便遊客登島也有人數的限制，避免對生態造成衝擊，幾年前有人提議低密度開發蓋民宿，涉及環評，後來遭反對作罷。

陳歐珀說，宜蘭龜山島是世界級的12大酷島之一，每年湧入不少遊客，風景優美不輸國外景緻，若在兼顧生態環保前提下，政府以BOT與民間有效開發頭城五漁村及龜山島觀光廊帶，招商引資在島上設置國際級飯店，吸引國內外旅客到來，開發龜山島有助於台灣邁向觀光大國，也是為了宜蘭好，能活絡繁榮地方發展。

不過縣長林姿妙持不同看法，她表示，龜山島是宜蘭人的精神象徵，它最珍貴的地方就是保持原始的自然景觀，頭城鎮已經有很多住宿，搭船到龜山島也只要半小時，因此不支持龜山島蓋飯店。

頭城鎮長蔡文益說，龜山島陪伴著頭城人成長，蓋飯店的事可以討論，但不宜貿然行動，現階段他傾向不開發的態度，建議交通部觀光局多編列經費，讓島上的公共設施更完善。

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