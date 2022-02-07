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在龜山島蓋國際飯店惹議 陳歐珀：兼顧生態下活絡經濟

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
立委陳歐珀希望在兼顧生態環保的前提下，BOT開發龜山島觀光廊帶，絕對能夠帶動地方繁榮發展，盼各界理性思辨，不要為反對而反對。圖／翻攝陳歐珀臉書
立委陳歐珀希望在兼顧生態環保的前提下，BOT開發龜山島觀光廊帶，絕對能夠帶動地方繁榮發展，盼各界理性思辨，不要為反對而反對。圖／翻攝陳歐珀臉書

立法委員陳歐珀今天拋出開發龜山島的構想，建議以BOT方式在島上興建國際級飯店，未料他臉書貼文一出，縣環保聯盟及時代力量都跳出來批評。陳歐珀說明，龜山島是世界12大酷島之一，美景不輸國外，在兼顧生態環保前提下，以BOT開發龜山島觀光廊帶，招商引資在島上設國際級飯店，絕對能繁榮地方發展。

立法院新會期今天報到後，立委陳歐珀隨後在臉書貼出開發龜山島的主張，被環保團體批評惡搞龜山島；時代力量也跳出來說，是宜蘭人的龜山島還是財團的龜山島？

陳歐珀下午提出說明，他長期待在交通委員會，重視爭取宜蘭交通建設，也著重觀光議題的推動，蔡英文總統曾提出觀光立國的論調，其實他早在2016年2月就呼籲提出台灣觀光升級的可行策略。

他舉例，自己的選區宜蘭有個世界級的12大酷島之一龜山島，每年湧入不少遊客，這裡風景優美不輸國外景緻，若在兼顧生態環保前提下，政府以BOT與民間有效開發頭城五漁村及龜山島觀光廊帶，招商引資在島上設置國際級飯店，形塑成觀光指標，吸引國內外旅客到來，絕對能活絡繁榮地方發展。

陳歐珀表示，宜蘭東北角海岸線長達101公里，從頭城五漁村、壯圍沙丘、南方澳觀光漁港到南澳魅力神秘沙灘，這片觀光廊帶有世界級得天獨厚的海岸風光，應該整體規劃，加上世界12大酷島之一的龜山島，很值得開發成國際級吸睛亮點，是行銷台灣推向世界的好方法，由於國家資源有限，所以拋出BOT帶動民間妥善開的發想，政府沒有能力什麼建設都自己做，因此交給民間做，最後再收回。

他說，開發龜山島邁向觀光大國，也是為了宜蘭好，帶動繁榮發展，相信國家會以最嚴謹的行政流程來規劃，也會邀請學者專家審慎估，希望社會各界理性思辨，思考最有利方案，而不是為反對而反對。

立委陳歐珀拋出在龜山島蓋國級觀光飯店的構想，不但有助於邁向觀光大國，更能帶動地方發展，盼各界理性思辨，不要為反對而反對。圖／東北角國家風景區提供
立委陳歐珀拋出在龜山島蓋國級觀光飯店的構想，不但有助於邁向觀光大國，更能帶動地方發展，盼各界理性思辨，不要為反對而反對。圖／東北角國家風景區提供

龜山島 宜蘭 陳歐珀

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