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誠品基隆期間限定店年假最後一天熄燈 員工今打包撤離
基隆市政府打造沙灣歷史文化園區，設計標案評選誠品書店進駐要塞司令官邸、要塞司令部校官眷舍，為期3個月，已在春節連假最後一天熄燈。基隆市文化局長陳靜萍今天說，誠品開店期間辦了多場講座，吸引不少外縣市民眾造訪，未來會再推出活化歷史建築方案；誠品也表達希望有機會再與市府合作。
基隆市文化局發包整修中正路、祥豐街口的基隆要塞司令官邸、要塞司令部校官眷舍，結合鄰近的太平輪遇難旅客紀念碑、清法戰爭紀念園區、大沙灣石圍遺構等文化資產，成立沙灣歷史文化園區。
文化局去設計標案引進誠品書店，在要塞司令官邸和司令部校官眷舍「展店」。去年11月6日開幕後，成功創造話題，吸引民眾到造訪沙灣歷史文化園區。
文化局表示，誠品書店提出的期中營運報告資料顯示，統計從11月6日到今年1月11日，進館參觀人流累計達4.2萬人次。其中來店會員外來客與基隆在地客為9比1，雙北和宜蘭占外來客37%，桃竹苗6.4%。團體客約八成事先預約導覽，其中七成是近郊學校師生參訪，三成是旅行舍員工旅行、讀書會等團體，參訪時間1到1.5小時。
文化局長陳靜萍說，誠品進駐要塞司令官邸和司令部校官眷舍，重點不在開店做生意，而是在歷史建築內舉辦講座、導覽、走讀等活動。透過誠品這個品牌，過去這3個月邀請到過去市府辦活動，難以約到的來賓參與座談，並吸引外縣市誠品會員前往基隆遊玩。
陳靜萍說，文化局積極開發文化資產活化模式，希望不是只像過去一樣只能辦展覽。這次引進誠品進駐要塞司令官邸、要塞司令部校官眷舍就是新的模式，檔期結束後，會再規畫新的活化方案。基隆舊漁會也已剛完成整修，這棟建物就比較適合以OT（營運、移轉）模式招商，目前已在作業，希望能夠成功。
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