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台東海濱公園2天清2.6公噸垃圾 環保局考慮設科技執法
民眾春節9天連假出遊，到台東市知名觀光景點海濱公園「國際地標」遊憩放鞭炮，離開後留下滿地爆竹空盒、鞭炮垃圾，縣環保局統計，本月5日、7日2天共清出2.6噸垃圾，直言沒想到遊客這麼多、這麼沒公德心，將考慮設置科技執法，罰款遏制違規。
台東縣環保局表示，春節假期都有排班巡視各公共場所，但沒想到本月4、5日（上周五六）海濱公園湧入這麼多人放炮，環保局接獲民眾反映後，5日下午共清理1.6公噸垃圾，今天上午又動員數十名清潔員，清出約1公噸垃圾。
「滿地鞭炮，實在有夠誇張！」許姓遊客坦言，日前到公園遊憩，看到滿地鞭炮垃圾心情真的很差，直言「民眾公民教育太差」鞭炮放完應該自行帶走，怎會留下滿地爆竹垃圾？
環保局呼籲，隨意棄置垃圾或破壞環境衛生的行為，最高將可罰新台幣6千元，因為民眾公德心太差，若持續宣導無效，環保局考慮規畫科技執法，透過錄影裁罰，呼籲大家都發揮公德心，將產生的垃圾帶走，共同維護環境清潔，守護國際地標優美海景。
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