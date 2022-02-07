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宜蘭羅東鎮各界新春團拜 公布最新一期羅東鎮刊搶先看

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭羅東鎮公所舉辦各界新春團拜，並公布最新一期的羅東鎮刊搶先看。圖／鎮公所提供
宜蘭羅東鎮公所舉辦各界新春團拜，並公布最新一期的羅東鎮刊搶先看。圖／鎮公所提供

宜蘭羅東鎮公所今天舉行新春團拜，並公布最新編印的羅東鎮刊，參與團拜各界人士先目睹刊物。這份鎮刊最近會發送到鎮內2萬7千多戶，同時也上傳鎮公所官網，讓鎮民了解去年下半年鎮公所完成的施政成果及陸續推動的建設。

這是羅東鎮長吳秋齡就職至今的第四期鎮刊，透過鎮刊呈現的內容，讓民眾知道公所在做什麼，鎮民可以更加認識關心地方公共事務，做為促進意見溝通，平衡地方發展的傳達管道。

鎮公所表示，由於篇幅有限，鎮政推展各項內容甚多，因此只能擇要彙整以「羅東正在改變」為頭版主題，分別依照「好生活、好福利、好文化、好服務、好交通、好建設」六好施政面向記錄施政成果，透過圖文並茂編輯，讓鎮民看到團隊的努力成果。

第一版是羅東正在改變，內容包括幸福羅東城鎮再造計畫，複合式辦公廳舍、串聯公園商圈，活絡消費經濟、形塑都市新綠廊；尤其在疫情期間，整合各界的愛心捐助做為物資，總共連結716家產業、創造8686萬元消費金額，民生商場購物廣場新開幕，通透明亮、景觀煥然一新。

第二版的好生活、好福利，說明第一胎幼兒讀冊免錢，補助就讀幼兒園費用、家長年省1萬6500元超有感，羅東首創建立幼兒園員工專業證照制度；第三版是好文化、好服務，鎮公所打造青創基地「羅東創生移居中心」，新編創「羅東第一名」歌曲、慶賀藝穗二十周年，藝術聯展、水圳桌曆、行旅繪本，展現人文之美；在邁入資訊化時代，推出數位羅東、吃喝玩樂上網ｅ點通，提供觀光旅遊資訊。

第四版的四好交通、好建設，建構羅東國小與成功國小通學廊道，拓寬友善步行空間，15處太陽光電發電是節能減碳的趨勢，讓羅東鎮低碳永續更環保。

鎮刊電子版也放在公所的官方網站（電子刊物-羅東鎮刊），方便民眾利用網路閱讀。吳秋齡表示，受新冠疫情影響，去年雖然停辦大型活動，但建設並未因此停頓，依然穩步邁進，積極推動各項建設及交通、健全社會福利，以優質施政品質打造美好的生活環境，感謝鎮民代表、里長、鄰長及鄉親給公所支持與勵。

宜蘭羅東鎮公所舉辦各界新春團拜，並公布最新一期的羅東鎮刊搶先看。圖／鎮公所提供
宜蘭羅東鎮公所舉辦各界新春團拜，並公布最新一期的羅東鎮刊搶先看。圖／鎮公所提供
宜蘭羅東鎮公所舉辦各界新春團拜，並公布最新一期的羅東鎮刊說明施政成果。圖／鎮公所提供
宜蘭羅東鎮公所舉辦各界新春團拜，並公布最新一期的羅東鎮刊說明施政成果。圖／鎮公所提供
宜蘭羅東鎮公所舉辦各界新春團拜，並公布最新一期的羅東鎮刊搶先看。圖／鎮公所提供
宜蘭羅東鎮公所舉辦各界新春團拜，並公布最新一期的羅東鎮刊搶先看。圖／鎮公所提供

羅東 幼兒園 疫情

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