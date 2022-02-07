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花蓮里漏部落保存祭儀文化 原民會將形塑祭祀道路

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮里漏部落祭師於2年1次的祖靈祭中，會沿著東海六街往東進行「請靈、宴靈、送靈」等儀式祈福。圖／吉安鄉公所提供
花蓮里漏部落祭師於2年1次的祖靈祭中，會沿著東海六街往東進行「請靈、宴靈、送靈」等儀式祈福。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安鄉東昌村里漏部落保存阿美族傳統巫師祭儀文化，每年吸引不少民眾觀看祭儀的神秘面紗，獨特的地方文化受到原民會重視，將形塑「祭祀道路」，打造具有文化故事的入口意象，成為地方特色亮點，盼吸引人潮走進部落。

原民會副主委林碧霞於春假期間到里漏部落聚會所，與吉安鄉長游淑貞、東昌村長魏錦添、里漏部落頭目陳進富等人，針對地方通行語及傳統名稱標示計畫、8年舉行1次的馬愣愣晉階禮，以及阿美文化村酋長回娘家等議題意見交流。

部落頭目陳進富說，祭師（Sikawasay）是與部落祖靈溝通的橋梁，部落祭師於2年1次的祖靈祭中，會沿著東海六街（縣道花21線起點）往東進行「請靈、宴靈、送靈」等儀式，沿途百戶部落族人手拿生薑、米酒一起淨化場域祈福。感謝原民會對祖靈文化的認同，鄉公所也積極推動祖靈祭，傳承與發揚祭儀，部落會盡全力促成這樁美事，讓文化得以保存延伸。

林碧霞指出，里漏部落是阿美族祭師祭儀文化保存最完整的部落，如能將里漏部落入口意象結合嚴謹的祭祀過程、文化特色、故事背景，形塑出全縣唯一的祭祀街道，有助於了解部落可貴的文化資產，原民會站在協助的立場，與吉安鄉公所、部落齊心努力，建立在地特色、提升地方產業，並整合部落文化。

游淑貞表示，鄉公所配合原民會執行各項部落施政，響應通行語推行，去年爭取「地方通行語及傳統名稱標示計畫」獲得80萬元經費補助，先行在鄉內15個部落入口迎賓處設置指示牌，融入阿美族、太魯閣族及國語3種語言，今年再提報計畫，接續為全鄉20個部落完成通行語入口建置。

花蓮吉安鄉東昌村里漏部落保存阿美族傳統巫師祭儀文化，受到原民會重視，將形塑「祭祀道路」，打造具有文化故事的入口意象。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉東昌村里漏部落保存阿美族傳統巫師祭儀文化，受到原民會重視，將形塑「祭祀道路」，打造具有文化故事的入口意象。圖／吉安鄉公所提供

阿美族 吉安 太魯閣族

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