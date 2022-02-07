宜蘭春節守住疫情「零確診」開學前校園總清消

宜蘭縣在過年前爆發礁溪長榮鳳凰酒店員工群聚疫情，所幸春節期間守住疫情，相關人員擴大篩檢零確診，未再爆病例，算是守住了。今天縣長林姿妙前往校園了解防疫狀況，除了鄉公所派消毒車進行外部清消，學校也動員擦拭桌椅，做好開學前的防疫準備工作。

礁溪長榮鳳凰酒店5名員工感染疫情，縣政府立即匡列居家隔離與自主健康管理，同時擴大篩檢社區民眾，結果都呈現陰性，礁溪鄉公所在過年期間不休息，針對各公共區域加強消毒，從上個月25日至今未再出現確診病例。

由於這周五就要開學，縣長林姿妙今天前往四結國小關心開學前的校園防疫措施，她說，寒假期間宜蘭校園相關活動如課後輔導、學習扶助、研習、營隊、競賽等皆停止實體課程，改採線上授課，無法採線上辦理之活動則取消或暂停。

她說，開學在即，在宜蘭縣政府各相關單位的努力以全體教師的配合下，縣內高級中等以下各級學校(含幼兒園)教師第二劑的疫苗接種率已達97%，第三劑尚有2000多人未完成，請大家一起努力盡速完成疫苗接種，營造安全校園環境。

礁溪鄉公所清潔隊配合進入校園，逐一消毒水溝、花圃、兒童遊樂器材、建築物周圍等區域，至於教室等內部空間則由學校人員打掃及消毒。