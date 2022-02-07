花蓮主燈白虎遭批不喜氣 縣府：大理石紋呈現在地特色

今年是虎年，花蓮太平洋燈會打造1座「福星高照」大白虎主燈，自連假起吸引2萬5千多人次前往賞燈。但有民眾認為，相較於其他橘黃色老虎，過年期間看到黑白相間的主燈不夠喜氣。縣府觀光處回應，黑白設計主要呈現在地石材大理石紋，於夜間打上燈光展現繽紛的顏色，形塑花蓮的特色。

花蓮太平洋燈會從上月26日起開展，將展出至3月6日，分別在太平洋公園南濱段、壽豐鄉鯉魚潭風景區雙燈區展出。縣府邀請設計教父陳俊良擔任藝術總監，以「花蓮好虎福氣」為主題，以不同的老虎姿態及天然玉石紋路，設計8個主題展區，展現花蓮「石在」之美。

主燈「福星高照」造型為1隻坐著的大老虎，夜晚打上七彩的燈光，五彩繽紛，但到了白天卻是黑紋的白虎，雖然側面眼神很有威嚴，正面看起來非常呆萌，再加上紅色鼻子，吸引多遊客拍照打卡。

不過，有在地民眾卻認為，過年主燈應該要是暖色系，今年卻是白色老虎，不夠喜氣。陳姓阿嬤直言，「去年的金牛主燈比較好看」，至少有財源滾滾的感覺。還有張姓民眾說，仔細觀察白虎主燈，黑色線條就像是爆青筋，晚上跟白天看起來差很多。

觀光處表示，今年主燈設計理念是主打黑白相間的大理石虎紋，參考藝術家亨利盧梭的純真原始風格，反映花蓮向時代致敬的嶄新美學。夜晚的主燈光影效果七彩閃耀，搭配聲效更顯虎燈的雄壯浩大，每晚6點至9點30分，每半小時展演1次。