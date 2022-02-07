防疫清消不間斷 台東220所校園環境消毒

春節假期間到訪台東遊客眾多，縣府特別加強例行性防疫消毒263處，讓民眾安心；學校即將開學，消毒大隊將於11日開學前完成全縣高中職以下共220所校園消毒，做好防疫準備。

台東縣環保局今天發布新聞資料表示，避免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，防疫消毒大隊在年節期間犧牲與家人團聚時間，持續維持各地公共區域及熱門景點等消毒工作，讓民眾安心過好年。

另外，縣內各級學校開學在即，為了讓校園環境安心無虞，保護師生校園環境衛生安全，消毒大隊也將於2月11日開學前完成全縣高中職以下（含附幼、東大附設各級學校等）共220所學園消毒，為校園防疫工作做準備。

環保局指出，防疫消毒大隊在年節期間小年夜、初一、初四及今天上班日都不曾停歇消毒工作，緊接著面臨全縣高級中等以下學校及公立幼兒園開學，消毒大隊將在4天內完成全縣學校清潔消毒作業，以學生與教職員經常性接觸到的環境區域為主，校園環境防疫消毒後，仍呼籲家長為自身及孩子做好自我防疫措施，大家一同守護公共學習環境。