花蓮里漏部落巫師祭儀文化 可望形塑祭祀道路

花蓮吉安鄉里漏部落是阿美族保存巫師祭儀文化最完整部落，獨特地方文化受到原民會重視，期盼與地方凝聚共識，為「祭祀道路」塑造具文化故事的入口意象，成為特色亮點。

原住民族委員會副主委林碧霞春假期間來到里漏部落聚會所與鄉長游淑貞、東昌村長魏錦添、部落頭目陳進富等人，針對地方通行語及傳統名稱標示計畫、8年一次「馬愣愣晉階禮」，以及阿美文化村酋長回娘家等議題交流。

林碧霞指出，里漏部落是阿美族祭師祭儀文化保存最完整部落，如能將里漏部落入口意象結合嚴謹祭祀過程、文化特色、故事背景形塑出全縣唯一祭祀街道，有助了解部落可貴文化資產。原民會站在協助立場，與吉安鄉公所、部落齊心努力，建立在地特色、提升地方產業、整合部落文化。

游淑貞表示，鄉公所配合中央執行各項部落施政，響應通行語推行，110年度爭取「地方通行語及傳統名稱標示計畫」獲得新台幣80萬元經費補助，先行在鄉內15個部落入口迎賓處設置指示牌，融入阿美族、太魯閣族及國語等3種語言，今年再度提報計畫接續為全鄉20個部落完成通行語入口意象規劃建置。

頭目陳進富說，祭師是與部落祖靈溝通橋梁，部落祭師（Sikawasay）在2年一次祖靈祭中，沿東海六街（縣道花21線起點）往東進行「請靈、宴靈、送靈」等儀式，沿途百戶部落族人手拿生薑、米酒一起淨化場域共同祈福；感謝原民會對祖靈文化認同，鄉公所也積極推動祖靈祭，將祭儀能傳承與發揚，部落定會盡全力促成這樁美事，使文化得以保存延續。

里漏部落（Lidaw）位於吉安鄉東昌村，屬於南勢阿美7社之一，里漏是傳統農業聚落，但因聚落範圍靠近河川和海洋，祭儀運用上較其他阿美部落完整，傳統巫師祭儀幾乎都經常在生活中使用，加上傳統信仰並未因基督教傳入而被拋棄，因此里漏的巫師祭團規模完整。