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聖母山莊連走9天卻被名嘴爆料選縣長？ 呂國華：大笑話

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭前縣長呂國華說，他很滿意目前的生活，跑步、爬山、含飴弄孫，只求風塵是非不到我。圖／取自呂國華臉書
宜蘭前縣長呂國華說，他很滿意目前的生活，跑步、爬山、含飴弄孫，只求風塵是非不到我。圖／取自呂國華臉書

過年期間，宜蘭前縣長呂國華被談話性節目驚爆有意參選下屆縣長，爆料名嘴還稱「他的行程我都拿到」。呂國華說，沒事躺在家裡都會中槍，完全不知自己的參選行程表長什麼樣子，更痛批名嘴是為了領通告費「烏鴉嘴」，他今天貼出9天聖母山莊完封的臉書貼文，才是真行程。

聖母山莊（抹茶山）在年節期間的人潮不斷，呂國華說，他大年初一從聖母山莊下來，朋友傳來一則某政論節目談論他這個「央央梅代子」的新聞，主要內容是說他已經在年前開始跑行程，有參選縣長的意圖，並握有他的行程表，有夠衰，大年初一就碰到詐騙集團，最大笑話和謊言，行程表長的什麼樣子？編個假新聞詐取台灣人民的智慧。

呂國華說，他已經好久沒看過什麼行程表，每天主要的行程不是早上跑步（至少21公里以上），就是上聖母山莊朝聖，向耶穌基督和聖母瑪利亞請安祈求庇佑台灣；下午在菜園裡和剪不斷、理還亂的雜草對話；晚上還得和三個小孫子比體力，含飴弄孫，「難道這些跟選舉有關係？」

據了解，該談話性節目之所以提到前縣長呂國華，主要是一連串打擊林姿妙動作。根據爆料名嘴表示，呂國華知道林姿妙很危險，所以有意出來參選，還說「得到最新的狀況，他的行程我都拿到」。

對此，呂國華相當不以為然，他批評政論節目裡的許多烏鴉嘴（不是名嘴），每每透過各種議題及不實內容把本來和諧善良的台灣，搞得四分五裂，對立內耗，獲取私益（通告費）和政治利益，淪為政黨鷹犬，非常不道德，對不起台灣人民。

呂國華今天開心貼出「年假九天～聖母山莊走了九天完封」臉書貼文，駁斥名嘴掌握的「行程表」。呂國華目前走聖母山莊將近900趟，繼續努力朝向1000趟，打算辦桌慶祝，他說，很滿意目前的生活方式，自由自在，「只求風塵是非不到我」。

呂國華今天在臉書貼文，年假聖母山莊走了九天完封，以駁斥有人說他要參選縣長，是一則大笑話及擾亂和諧善良社會的謊言。圖／取自呂國華臉書
呂國華今天在臉書貼文，年假聖母山莊走了九天完封，以駁斥有人說他要參選縣長，是一則大笑話及擾亂和諧善良社會的謊言。圖／取自呂國華臉書
宜蘭前縣長呂國華被爆有意參選下屆縣長，談話性節日的名嘴說，呂國華在年前開始跑行程，有拿到他的行程表。圖／取自呂國華臉書
宜蘭前縣長呂國華被爆有意參選下屆縣長，談話性節日的名嘴說，呂國華在年前開始跑行程，有拿到他的行程表。圖／取自呂國華臉書
宜蘭前縣長呂國華說，他很滿意目前的生活，跑步、爬山、含飴弄孫，只求風塵是非不到我。圖／取自呂國華臉書
宜蘭前縣長呂國華說，他很滿意目前的生活，跑步、爬山、含飴弄孫，只求風塵是非不到我。圖／取自呂國華臉書
宜蘭前縣長呂國華說，他很滿意目前的生活，跑步、爬山、含飴弄孫，只求風塵是非不到我。圖／取自呂國華臉書
宜蘭前縣長呂國華說，他很滿意目前的生活，跑步、爬山、含飴弄孫，只求風塵是非不到我。圖／取自呂國華臉書

呂國華 林姿妙 宜蘭

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