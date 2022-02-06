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台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

不畏天寒風雨疏導交通 深夜送熱咖啡好溫暖

中央社 / 花蓮縣6日電

春節連假大批人潮湧入花東，自駕車取道蘇花改造成壅塞，新城警分局員警疏導交通不畏天寒風雨，秀林鄉和平村長及鄉代深夜送上熱咖啡到員警站崗處表達感謝，也溫暖人心。

農曆正月初三至初五蘇花公路出現北返車潮，花蓮縣警察局新城分局在崇德地區設置管制站，主要在崇德地區路幅由4線道縮減為單線車道；另台9線145公里和平段也是一瓶頸處，均派出警力分流車輛，維持交通順暢。

由於壅塞情形持續到深夜，員警不論下雨或寒風中依然堅守崗位，直至深夜車輛較少時才返回派出所休息。

秀林鄉和平村代理村長林嘉文及秀林鄉民代表王則元昨晚特別帶著熱咖啡來到台9線145公里處，讓執勤員警溫暖身心，同時表達謝意。

二人都表示，和平所員警春節連續假期間，不管風雨或寒冷天候，現場堅守崗位指揮交通，提供民眾一個安全且順暢道路環境，因此特別來慰勞員警辛勞。

咖啡 春節 警察

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