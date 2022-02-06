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40噸巨石墜落畫面怵目驚心 市府建擋土牆、攔石網防護

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市外木山海岸湖海路山壁5日下午發生落石，市府工務處清除後恢復車輛通行，並將建造擋土牆及攔石網保障人車安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山海岸湖海路山壁5日下午發生落石，市府工務處清除後恢復車輛通行，並將建造擋土牆及攔石網保障人車安全。記者邱瑞杰／攝影

基隆市外木山海岸湖海路山壁昨天出現落石，重約40噸巨石墜落路面，險些砸中1輛休旅車。市府工務處今天表示，昨晚敲碎巨石並運走恢復通行，後續將在落石路段建造擋土牆及攔石網防護，接近路面山壁小範圍噴漿穩固坡面，保障人車安全。

湖海路指標2公里路段的山壁，昨天下午1點多發生落石，巨大岩塊從高約100到120公尺的山壁往下滾落，3塊巨石墜落路面，最大一塊體積約2.5公尺立方，重達40公噸，另一塊大石停在距路面約10公尺的山壁上，路面還有數十塊大小不一的石塊。

巨石從山壁滾落地面時，一輛載了7個人的休旅車險被砸中。大年初五發生落石，有人拍下巨石滾落路面，休旅車險被砸中的畫面，上傳臉書成為話題，所幸沒有造成人員傷亡。

工務處昨天下午1點半左右接獲通報後，調度機具到現場善後。由於落石體積龐大，到昨晚8點半左右才清除完畢，經評估無立即危險，晚上9點半開放通行。

工務處公有建築科長廖俊育今天說，海岸山壁岩層風化問題更為嚴重，也難判斷岩石什麼時候會崩落。湖海路沿線超過30公頃的山壁為國有地，昨天發生落石的「源頭」也是國有地，將與國有財產署討論安全維護方案。

廖俊育表示，昨天墜落湖海路的巨石清除後，技師研判山壁無立即危險，昨晚9點半開放行車。年假結束後將進場施工，在靠近路面的山壁小範圍噴漿，並建造擋土牆及攔石網保障人車安全。

基隆市外木山海岸湖海路山壁5日下午發生落石，市府工務處清除後恢復車輛通行，並將建造擋土牆及攔石網保障人車安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山海岸湖海路山壁5日下午發生落石，市府工務處清除後恢復車輛通行，並將建造擋土牆及攔石網保障人車安全。記者邱瑞杰／攝影

落石 休旅車

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