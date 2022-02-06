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基隆市忠二、忠三橋明天封閉 尖峰時段交通恐打結

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市忠二橋、忠三橋明天同步施工改建，橋梁兩側原為2線道的愛一路、孝一路，在路口將縮減成1線S形車道。記者邱瑞杰／攝影
基隆市忠二橋、忠三橋明天同步施工改建，橋梁兩側原為2線道的愛一路、孝一路，在路口將縮減成1線S形車道。記者邱瑞杰／攝影

農曆春節9天連假今天結束，基隆市政府表示，忠二橋明天起封閉，與去年5月就已封閉的忠三橋同步施工改建，市中心交通動線將大受影響。原本2線道的孝一路、愛一路，在兩座橋梁兩端的4個路口，將先後縮減為1線S形車道，市府工務處建議民眾在施工期間，避開行駛孝一路及愛一路，尤其是交通尖峰時段，以免塞在路上。

工務處表示，忠二橋和忠三橋橋齡已久，被列為危橋，不符安全需求，市府爭取經費改建。忠三路因評估有立即危險，去年5月先行封橋。

忠二橋、忠三橋跨越旭川河，與河流平行的兩側道路分為孝一路及愛一路。忠二橋接通忠二路、仁三路，忠三橋接通忠三路、仁四路。先行施工的忠三橋施作基樁工程時，孝一路和愛一路2線車道都曾縮減路口車道，但在過年前退縮圍籬，恢復成2線道，紓解採購及觀光車潮。

工務處說，明天上班日忠二橋就會封閉，禁止車輛通行，與忠三橋改建工程同步施工。忠三橋兩側的孝一路、愛一路將縮減成1線車道，以利施工。忠二橋因為橋面腹地不足，明天僅孝一路縮減為1線車道，兩周後愛一路再縮減成1線車道。

工務處養護工程科長簡翊哲表示，橋梁兩端4個路口縮減成1線車道後，將一直維持到今年10月間完工為止，建議民眾盡量避開行駛孝一路和愛一路（港區往獅球嶺方向）。忠二橋、忠三橋封閉，鄰近的孝二路、忠四路車流勢必增加，請注意行車安全。

工務處成立LINE即時通報群組，邀請在地議員、里長、商家代表等加入。工務處和警察局會每天回報工程進度，民眾的意見也能藉由議員、里長快速反映給市府，減低工程對交通等層面的衝擊。

基隆市忠二橋明天封閉，與去年5月就已封閉的忠三橋同步施工改建，市中心交通動線將大受影響。記者邱瑞杰／攝影
基隆市忠二橋明天封閉，與去年5月就已封閉的忠三橋同步施工改建，市中心交通動線將大受影響。記者邱瑞杰／攝影
基隆市忠二橋、忠三橋明天同步施工改建，橋梁兩側原為2線道的愛一路、孝一路，在路口將縮減成1線S形車道。記者邱瑞杰／攝影
基隆市忠二橋、忠三橋明天同步施工改建，橋梁兩側原為2線道的愛一路、孝一路，在路口將縮減成1線S形車道。記者邱瑞杰／攝影

車道 警察 基隆

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