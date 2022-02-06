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台東「白石牛」潮間帶步道受損待修 縣府：請專家場勘

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣富山漁業資源保育區沙灘，及珊瑚礁潮間帶區步道，是認識潮間帶熱門景點。記者卜敏正／攝影
台東縣富山漁業資源保育區沙灘，及珊瑚礁潮間帶區步道，是認識潮間帶熱門景點。記者卜敏正／攝影

台東縣富山漁業資源保育區沙灘，及珊瑚潮間帶步道損壞多年，期間雖多次修補，至今仍有許多損壞，無法讓遊客親近潮間帶生態，地方建議縣府儘速規畫重建；縣府表示，將邀請專家學者場勘，明年提案申請花東基金專案處理。

台東縣農業處表示，該保育區目前委託台東區漁會經營，每年都有報損害維修，但部分步道的確受損較嚴重，考量生態工法經不起海潮沖刷，今年將請專家實地勘查，提出步道重建可行方案，也會持續和地方溝通。

富山海域早期漁類資源豐富，但因過度捕撈、海域生態遭破壞，經地方爭取，2005年富山公告為禁漁區，保育後成為東海岸潮間帶生態景點，為方便遊客近距離觀賞海潮生態，十多年前以農用黑紗纏包礁石設置生態步道，但部分步道3年前破損至今未維修。

富山漁業資源保育管理委員會主委陳志和表示，地方早期認為人工步道不利生態保護，這兩年認為適當生態步道，讓孩子親近潮間帶，更有利生態教育，但考量遊客安全性，建議在現有步道範圍內施作，切勿擴大規模。

生態志工賈憶萍說，富山保育區有豐富潮間帶生態，暑假每天有超過3000名遊客，到海灘體驗、觀察寄居蟹、魚貝類，退潮還可看到3座火山凝灰岩，就像3頭「白石牛」守護富山美麗的海岸線，為永續保護生態，需要盡快做完整規畫。

台東縣富山漁業資源保育區沙灘，及珊瑚礁潮間帶區步道，是認識潮間帶熱門景點。記者卜敏正／攝影
台東縣富山漁業資源保育區沙灘，及珊瑚礁潮間帶區步道，是認識潮間帶熱門景點。記者卜敏正／攝影

潮間帶 台東 珊瑚

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