受疫情影響 春節花蓮東大門夜市人次估少3成

今天是春節連假收假日，花蓮各大景點、商場統計人次陸續出爐，但遊客量卻不如預期，與去年相較少了許多，其中最具有指標性的東大門夜市，與去年相比整體人次少了3成。業者認為，主要是受疫情影響，遊客不敢停留太久，也有可能9天年假將人潮分散。

東大門夜市原住民一條街主委林文松說，今年春節連假與去年相比，1天約2萬1000人次，比去年1天2萬8000人次少約3成左右；從除夕到初五估算，今年有10萬人次，少於去年12萬人次。加上夜市禁止邊走邊吃，大多買了就走，整體夜市不會很擠，只有可內用的熱炒店在用餐時段客滿。

林文松說，遊客人潮受本土疫情影響，以及去年疫情很多人沒賺多少錢，都反映在買氣上，攤商擔心賣不完都不敢備太多料。不過換個想法，至少疫情不是三級警戒，還能出來擺攤做生意，平安健康才是最重要的。

台開新天堂樂園指出，初一至初五累計26萬多人，尤其是知名拍照點「貨櫃星巴克」湧入很多人，大排長龍到傍晚6、7點。儘管人次看似沒有受到太大影響，事實上從除夕開始，商場內餐廳訂桌率掉2.5成，主要還是因為疫情，而且今年年假9天很長，可能觀光人潮因此分散。

太魯閣國家公園統計大年初二至初四人次，3天免費遊園專車發車數總計164輛，遊客有7228人次，相較去年的15170人次，搭乘遊客人數不如預期，主要原因分別是花蓮天氣陰雨、車輛採彈性交管放行入園，以及疫情影響自駕遊客較多等；另山月吊橋採現場排隊方式入場，3天總計9705人次遊玩。