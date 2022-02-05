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基隆湖海路落石封閉8小時 晚上9點半清除落石開放行車

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府工務處今晚8點半左右清除落石，經評估無立即危險，晚上9點半開放通行。圖／基市府提供
基市府工務處今晚8點半左右清除落石，經評估無立即危險，晚上9點半開放通行。圖／基市府提供

基隆市外木山海岸湖海路今天下午發生落石，數塊巨石從100多公尺高的山壁滾落路面，最大的體積約2.5公尺立方，重達40公噸。市府工務處動員機具清除落石，今晚8點半左右清完，經技師評估現場無立即危險，晚上9點半開放雙向通行。

外木山湖海路在大停車場往大武崙沙灘方向約100公尺處，今天下午1點多發生山壁石塊崩落事件。在停車場旁營業的行動咖啡車鄭姓業者說，聽到山壁方向傳來轟隆隆的巨大聲響，還以為是C-130運輸機低飛撞山，抬頭望向山壁，看到石頭從山壁滾落地面，一輛載了7人的休旅車險被砸中。

春假連假期間發生落石意外，有人拍下巨石從山壁滾落路面，休旅車險被砸中的畫面，上傳臉書基隆在地社團，成為網路熱門話題。

基市府工務處下午1點半左右接獲通報，到場勘查研判連日降雨造成邊坡土石鬆動，導至落石。最大的一塊落石長、寬、高各約2.5公尺，估算重40公噸。另有3塊10多公噸的巨石，1塊也砸中路面，1塊掉在路旁，另一1塊停在距路面約10公尺的山壁上，路面還有數十塊大小不一的落石。

警方在落石地點兩側設置管制站，禁止人車通行。工務處調度機具善後，下午3點左右陸續抵達現場，因為落石體積龐大，到今晚8點半左右才清除完畢，經評估無立即危險，晚上9點半開放通行。

基市府工務處今晚8點半左右清除落石，經評估無立即危險，晚上9點半開放通行。圖／基市府提供
基市府工務處今晚8點半左右清除落石，經評估無立即危險，晚上9點半開放通行。圖／基市府提供
基隆市外木山海岸湖海路今天下午發生落石，交通中斷。市府今晚8點半左右清除落石，晚上9點半開放通行。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山海岸湖海路今天下午發生落石，交通中斷。市府今晚8點半左右清除落石，晚上9點半開放通行。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山海岸湖海路今天下午發生落石，交通中斷。市府今晚8點半左右清除落石，晚上9點半開放通行。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山海岸湖海路今天下午發生落石，交通中斷。市府今晚8點半左右清除落石，晚上9點半開放通行。記者邱瑞杰／攝影

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