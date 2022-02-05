台東夜空出現6個不明發光體 軍方否認有軍事活動

台東今晚8點多，有民眾發現知本上空出現不明發光體，飛行軌跡不像一般航空器，直呼是UFO，太不可思議了。軍方表示，今晚台東沒有相關軍機或軍事活動，台灣周遭軍事活動都在掌握中。

「原本2個發光體，一下變成6個發光體」目擊民眾說，這光體出現晚上8點20分左右，知本往大南上空，一開始以為是飛機，但又不像，就用手機拍下，沒想到發光體一下合在一起，一下分開來，根本就像電影和網路流傳的UFO，

根據目擊民眾拍攝的影像，不明飛行發光體，不僅能左右橫移，光體還會忽亮忽暗，且完全沒有一辦航空器發動機的聲響，更不可思議的還會結合分離，整個過程約4分鐘後，就消失空中。

軍方表示，台東今晚沒有軍機飛行或夜航訓練，也沒有相關軍事活動，不過，台灣周邊軍事活動都在監控掌握中，請國人放心。

據了解，近10年來，已有不少民眾在台東各地天空拍攝到不明飛行物體，雖最後證實都和軍方無關，但也讓人充滿想像空間。