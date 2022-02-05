「宜蘭垃圾車」使用卡卡 縣府將推全新App接棒服務

春節連假倒數2天，宜蘭、花蓮各鄉鎮市公所清潔隊陸續開工、恢復清運。為讓民眾即時掌握垃圾車動態，花蓮縣垃圾車管理系統「樂圾通」App，將於2月11日上線；宜蘭縣原有「宜蘭垃圾車」App，也因民眾反映系統問題，縣府重新招標開發全新App，預計上半年推出，不只解決民眾問題，現有用戶也可無縫接軌使用。

宜蘭縣政府環保局2015年推出「宜蘭垃圾車」App，可設定垃圾車到站提醒通知，掌握垃圾車行蹤，也有標明清運點等便民服務，目前手機下載約1萬7000人。廢棄物管理科長林智中表示，近年民眾使用率逐漸增加，尤其對習慣使用智慧型手機的年輕族群相當方便，今年春節就有約5000人次使用。

不過，也有不少民眾反映系統問題，像是系統更新後反而不好用，或是App顯示垃圾車延遲，等了快半個小時說已清運，但垃圾車根本沒來。

環保局表示，只要接獲反映都會持續改進，但因招標的維運廠商不同，有些技術性問題難以根本解決，因此去年底重新招標，開發全新App，預計上半年推出，除了解決現有問題，也會讓現有使用者無縫接軌使用。