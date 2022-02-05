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赤科山「種子書櫃」童趣彩繪 漫遊賞花品味書香

中央社 / 花蓮縣5日電

花蓮玉里鎮赤科山農村社區獲贈一座「種子書櫃」，經由學子美化彩繪和募書，如今放置在社區內，民眾漫遊賞花之餘還能閱讀、品味書香，增添文藝氣息。

鼓勵參與金牌農村競賽的得獎社區，花蓮縣政府爭取行政院農業委員會水土保持局經費補助「花蓮農村好萊屋敘事詩計畫」，製作10座「種子書櫃」贈送給社區，讓社區在知識經濟的時代，提升閱讀力且能擁有更充沛的競爭力。

赤科山農村社區發展協會總幹事李光濱接受中央社記者訪問表示，書櫃的門板玻璃已鑲嵌簡潔詞句介紹赤科山，但木板部分需美化，於是邀來2位相關科系大學生，將山區旅遊地圖和金針花等意象彩繪出來，可愛童趣的畫面很吸睛。

李光濱說，赤科山上有農戶約60戶，夏秋金針花期有200多居民住在山上，居民愛鄉團結，去年奪得全國金牌農村競賽銀牌獎，激勵社區繼續發展農產與觀光。

花蓮縣政府農業處指出，閱讀是獲得知識來源的最主要方法，閱讀能力的提升和閱讀習慣的培養，更是影響未來競爭力的重要因素。「種子書櫃」的構想就源自於此，希望讓民眾了解到學習是無所不在的，尤其是在純樸、靜好的農村，拋開都會塵世的喧囂，泡一杯蜜香紅茶，安靜的閱讀，感受花蓮的靜與淨。

早年因山上長滿赤柯木，日治時期日本人將堅硬的赤柯木材砍下運往日本，做為製作槍托及高級家具。八七水災後，陸續有來自宜蘭及嘉義各地居民移入開墾，當時耆老將地名取做「赤科山」。

海拔約800至1200公尺的赤科山，早期種植玉米、花生、地瓜等雜糧，後來居民自嘉義山區引進金針種植，經過60多年的努力，已從一片荒蕪的山頭轉變成以金針花海聞名的觀光勝地。

花蓮 金牌

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