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無需追垃圾車 花蓮「樂圾通」系統11日上線

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣環保局鼓勵民眾下載「樂圾通」App，掌握垃圾車動態。圖／環保局提供
花蓮縣環保局鼓勵民眾下載「樂圾通」App，掌握垃圾車動態。圖／環保局提供

春節假期即將結束，花蓮各鄉鎮市公所清潔隊已陸續開工，恢復正常清運工作，為讓民眾即時掌握垃圾車動態，花蓮縣垃圾車管理系統「樂圾通」APP，將於2月11日正式上線，只要用手機下載App免費安裝，就能即時查看垃圾車位置。

花蓮縣人口最密集的花蓮市、吉安鄉清潔隊，都在4日起開工，協助民眾清運春節垃圾，花蓮市長魏嘉賢、吉安鄉長游淑貞都準備開工紅包，在開工日前往慰勉清潔隊員，感謝他們的辛勞。

花蓮市今起恢復正常夜間垃圾清運作業，隊長吳慶展說，昨天開工垃圾量約60噸，資源回收物也有30噸，今天起正常清運，請市民丟垃圾前先做好分類，一同環保愛地球。

吉安鄉公所清潔隊長樊一明說，今年因為疫情之故，許多人在家過年，據統計，今年垃圾量比去年增加3.4%，資源回收量持平，昨天首日清運垃圾量超過100噸，6日起恢復正常清運。

花蓮縣原有的「全國垃圾通」App，因更換廠商及更新軟體，今年度改為「樂圾通」App，將於2月11日上線。

花蓮縣環保局表示，「樂圾通」已在全國多縣市、超過70個鄉鎮市導入，服務內容包含查看垃圾車即時位置、垃圾車動向，查詢路線及班表，設定預估到點提醒，在垃圾車接近前特有垃圾車鈴聲提醒民眾出門倒垃圾，不需要再苦候或追趕。如遇國定假期或垃圾停收，「樂圾通」APP也會推播相關公告，即時告知民眾。

環保局指出，不論是使用IOS或Android手機，都可開啟內建的商店免費安裝，不需要註冊帳號或提供個人資料，只要開啟手機定位功能，就可以直接查詢使用，歡迎多加下載利用。

花蓮市5日起恢復正常夜間清運垃圾。圖／市公所提供
花蓮市5日起恢復正常夜間清運垃圾。圖／市公所提供

花蓮 垃圾車 吉安

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