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大年初一出生虎年寶寶送加護 部基婦兒科團隊全力照護

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
大年初一出生虎年寶寶送加護，部基婦兒科團隊全力照護。圖／衛生福利部基隆醫院提供
大年初一出生虎年寶寶送加護，部基婦兒科團隊全力照護。圖／衛生福利部基隆醫院提供

基隆市一名大年初一誕生的男嬰，出生後因呼吸窘迫緊急送入衛生福利部基隆醫院，由婦產科與兒科組成醫護團隊聯合照護寶寶。 該名男嬰為37周自然產，出生時體重約2700公克，因出現呼吸急促、喘，經兒科醫師廖裕民評估，寶寶可能是吸入過多羊水造成呼吸窘迫症候群，送新生兒加護病房治療。

婦兒科團隊詳細檢查，確認寶寶無其他疾病後，針對呼吸窘迫的部分，除先讓寶寶入住保溫箱，因血液中氧氣濃度偏低，也持續透過新生兒呼吸器供氧給寶寶，經過3天治療，大年初四寶寶的呼吸已逐漸穩定。目前因疫情暫停探病，由男嬰爸爸親送母奶至護理站，再轉由護理人員以口餵管方式餵食寶寶。

院長林慶豐表示，新的一年喜迎福虎寶寶，在醫護人員緊急適當處置照護下脫離呼吸窘迫症候群的危險，嬰兒的爸媽更是莫大歡喜，雖然小朋友暫時有些狀況需入住新生兒加護病房，相信在婦兒團隊積極治療下，寶寶很快就能恢復健康、出院返家團聚。

基隆醫院過年期間皆有加開特別門診，急診24小時服務不打烊，今起恢復正常看診，林慶豐提醒注意相關防疫措施外，更請有醫療需求民眾切勿過年時就避諱就醫。

大年初一出生虎年寶寶送加護，部基婦兒科團隊全力照護。圖／衛生福利部基隆醫院提供
大年初一出生虎年寶寶送加護，部基婦兒科團隊全力照護。圖／衛生福利部基隆醫院提供

基隆 新生兒

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