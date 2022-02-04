他沒職業駕照春節駕計程車載客賺錢 車行被罰9000元

台東呂姓男子春節假期借用友人計程車賺外快，被台東監理站稽查發現，呂男沒有職業駕照也沒有執業登記證，認定計程車所屬車行違規開罰9000元，呂嘆「這虧很大」，監理站也提醒，將加強聯合稽查計程車未按表收費及白牌車違規營業。

今年春節假期長達9天，台東計程車運輸加成費率，自除夕前2天(1月29日)開始到年初七(2月7日)共10天，全日起跳加收50元、按夜間加成標準收費，為維護汽車運輸業營運秩序及保障消費者權益，台東監理站與台東縣警察局交通隊昨在多路段攔檢稽查。

台東監理站表示，昨稽查攔查1輛計程車時，發現該車呂姓駕駛，未領有計程車執業登記證，也未持有職業駕駛執照，民眾開駛載客營運，監理站以違反公路法掣單舉發裁罰9000元。

台東監理站站長洪美芳提醒，計程車駕駛人，應領有有效職業駕駛執照，並領有計程車駕駛人執業登記證，並應將執業登記證置於儀錶板上右側，始得執業。

按台東縣政府公告，春節期間台東的計程車起程跳表為834公尺150元，不分日、夜間，業者需按錶計費。計程車不按表計費，違反汽車運輸業管理規則，按公路法處罰。