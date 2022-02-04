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影／捕獲野生「北原山貓」陳明仁知本森林遊樂區賣咖啡
金曲獎最佳重唱組合「北原山貓」成員之一陳明仁，近年返回台東經營農莊，和妻子在知本森林遊樂區販售咖啡、簡餐，推廣台東精品咖啡豆，他謙稱通告少要「顧生活」，在這邊當「店小二」也讓更多人認識台東咖啡豆。
知本森林遊樂區春節假期吸引不少遊客，許多人走累了就進入遊客中心，享受1杯香醇咖啡，頭戴花頭巾、掛著口罩、身穿圍兜的服務員，除幫忙收拾餐桌，也熱情向遊客推薦台東好咖啡，他就是北原山貓成員之一陳明仁。
陳明仁說，近年通告少，受邀到太麻里某玫瑰莊園打雜、植栽咖啡樹，因妻子承接知本遊樂區遊客中心餐飲服務，他每天就到服務中心當店小二，長期耳濡目染，對台東咖啡有更深的認識。
「台東喝咖啡很養生！」陳明仁指出，台灣人喜歡喝咖啡，但許多咖啡豆都是進口，咖啡因相當高，平均約1400到1800 ppm，台灣海島型氣候，咖啡樹有獨特生長環境，咖啡因低、大約只有600到700 ppm，但台東太麻里咖啡樹生產的咖啡豆咖啡因更低。
他說，黑海潮滯留在台灣東海岸，金崙、太麻里山區空氣中的鈉離子跟外面不一樣，之前屏科大和台東大學都測過，這邊生產的咖啡豆咖啡因很低，約只有100多ppm，這是一種養生咖啡，喝香醇咖啡沒有身體負擔，他也希望能和好朋友一起推廣，讓更多人認識台東好咖啡。
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