影／捕獲野生「北原山貓」陳明仁知本森林遊樂區賣咖啡

金曲獎最佳重唱組合「北原山貓」成員之一陳明仁，近年返回台東經營農莊，和妻子在知本森林遊樂區販售咖啡、簡餐，推廣台東精品咖啡豆，他謙稱通告少要「顧生活」，在這邊當「店小二」也讓更多人認識台東咖啡豆。

知本森林遊樂區春節假期吸引不少遊客，許多人走累了就進入遊客中心，享受1杯香醇咖啡，頭戴花頭巾、掛著口罩、身穿圍兜的服務員，除幫忙收拾餐桌，也熱情向遊客推薦台東好咖啡，他就是北原山貓成員之一陳明仁。

陳明仁說，近年通告少，受邀到太麻里某玫瑰莊園打雜、植栽咖啡樹，因妻子承接知本遊樂區遊客中心餐飲服務，他每天就到服務中心當店小二，長期耳濡目染，對台東咖啡有更深的認識。

「台東喝咖啡很養生！」陳明仁指出，台灣人喜歡喝咖啡，但許多咖啡豆都是進口，咖啡因相當高，平均約1400到1800 ppm，台灣海島型氣候，咖啡樹有獨特生長環境，咖啡因低、大約只有600到700 ppm，但台東太麻里咖啡樹生產的咖啡豆咖啡因更低。