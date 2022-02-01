虎年到台東加羅板部落找「兩隻老虎」 只見山豬山羊

台東大武鄉加羅板部落入口意象，原本設計台灣國寶「雲豹」，最後卻做成兩隻「老虎」，成為美麗的錯誤。今年虎年民眾原想應景拍照打卡，去到現場不見老虎蹤影，已改為山豬與山羊，直呼可惜。

「看到兩隻老虎變山豬和山羊，有點小失望！」吳姓鄉民說，這兩隻老虎意象是全縣唯一，想說虎年應景一下來拍照，到現場後才發現變成其他動物了，雖然覺得可惜，但山豬和山羊也較符合部落的。

2008年大武鄉公所為提升部落能見度，興建特色入口意象，由於排灣族加羅板部落曾因山區早期有「雲豹」出沒，因而部落希望入口意象是雲豹；但當時承包商未見過雲豹模樣，把雲豹做成老虎。

久而久之，這兩隻老虎入口意象，成為加羅板部落美麗的錯誤。公所為順應民意去年重新整理，將老虎意象拆除，設計山豬和山羊。部落族人說，「雲豹也好，山豬山羊也好，都是部落的好朋友」。