宜花陽光露臉 2景點湧入2千人遊玩

今天宜蘭、花蓮陽光露臉，遊客趁好天氣出門，其中宜蘭傳藝園區、花蓮遠雄海洋公園已湧入逾2000人，園方皆做好防疫消毒措施，讓民眾在安全的前提下感受年節氣氛。

宜蘭傳藝園區今天的大駐園演出座無虛席，許多遊客在廟埕廣場搶看瑞獅喜婆熱鬧表演。全聯善美的文化藝術基金會副總監劉塗中表示，過年宜蘭傳藝準備唐美雲歌仔戲閃耀青年團、人間國寶小咪老師的精彩夜秀、文昌街「百福道」、月河畔「喜花開」等全新的網美景點，讓遊客拍好拍滿，今年也針對宜蘭縣民加碼，初一到初六縣民免費入園優惠。

針對防疫，傳藝園區遊客入園均須實聯制、佩戴口罩、量體溫、手部消毒，一天至少5次的園區定時清消，展演場館及餐飲櫃位均採實聯制並加強清消作業，園區內有大量的綠地和戶外空間可供遊客休憩。

花蓮遠雄海洋公園指出，花蓮的好天氣吸引許多遊客，大多是全家大小出遊，已約有2000人左右的遊客入園遊玩，預計今入園人數約4500人左右，預估農曆春節初一至初五遊園人數約25000人。

另外，公路總局依據最新氣象情資研判，今天夜間台14甲線合歡山高海拔路段持續低溫，路面潮溼且積雪結冰未退影響行車安全，為確保用路安全，將下午5點起只出不進，預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺18公里至41.5公里等路段。