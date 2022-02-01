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花蓮市郊3處健行步道 輕鬆走入山林

中央社 / 花蓮縣1日電

隨著中央山林開放政策，愈來愈多民眾願意走入山林、親近自然，除了需要重裝出動的大山行程，在鄰近花蓮市30分鐘車程以內的「初級」健行步道，更適合全家大小週末放電。

位於花蓮市的撒固兒步道全長1.35公里，步道採碎石與自然土徑的生態工法整建，海拔70公尺到170公尺，沿途都有樹蔭遮蓋，往返只需1小時。

因步道為環狀，若想直達距離終點僅570公尺的瀑布區，可選擇逆著走，約10分鐘就可抵達，也因為步道平易近人，適合情侶約會，也有「愛情步道」的別稱。

距離撒固兒步道不遠處，還有佐倉步道，這2個步道過去都是台泥採礦道路，經花蓮林區管理處整修規劃為休閒步道。

佐倉步道全長約3.95公里，海拔70公尺至495公尺，沿途設有3處景觀台，分別眺望不同角度的花蓮市景觀，佐倉步道春夏交替之際，有多樣蝴蝶、鳥類可觀察，還有族群數量穩定的台灣彌猴出沒。

花蓮林管處呼籲遊客，遇到台灣獼猴要遵守不餵食、不接觸、不干擾等三不原則，也要配合無痕山林運動，不留下任何垃圾，降低對環境的衝擊。

位在壽豐鄉的鯉魚山步道，共有6條步道包括健身、賞鳥、野餐景觀、野趣、登山及遠眺步道，步道長度約0.9公里至2.7公里，互相連結，遊客可按照體力狀況選擇。

登頂處景觀平台經林管處整修，新設屋頂可遊客擋風、防曬，也設置圍籬保護三角點，提供登山者拍照留念，其中遠眺步道經花蓮林管處整建後，更新為天然砌石階梯型式，不過其他步道還沒整修，步道階梯較溼滑，建議上山民眾準備登山杖、穿著登山鞋避免滑倒。

花蓮 台灣獼猴 情侶

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