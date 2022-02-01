台東鄉長發紅包慰勞員警 警開玩笑：想買刮刮樂！

今天春節大年初一，台東縣金峰鄉長蔣爭光走春慰勞辛苦的金峰分駐所員警，並發放紅包。員警開玩笑說，「想買刮刮樂，看能不能連續員山派出所一樣帶來好運」。

蔣爭光說，自己是軍人出身，知道過年期間軍警保家衛民、維護治安的辛勞，想趁初一走春，給鄉內派出所員警打氣鼓勵，紅包數字不重要，心意到就好。

金峰鄉雖是南迴唯一不靠省道台9公路的鄉鎮，但鄉內派出所仍需輪值協助交通秩序和治安維護的勤務。蔣爭光今天前往慰勞，每位員警開心收到一份紅包。

由於日前台北市中山警分局圓山派出所員警集資買刮刮樂中百萬元獎金，台東金鋒分駐所員警開玩笑說，「想買刮刮樂，看能不能連續員山派出所一樣帶來好運」現場大家都說，「可以喔」。

金峰分駐所副所長邱克峰說，很感謝鄉長的關懷，初一過後不少民眾開始出遊走春，提醒民眾目前南迴公路沿線都有警力交管，務必遵守交通，配合指揮。