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影／台東警贈「1元小紅包」 祝遊客一路順暢、一元復始

聯合報 / 記者潘欣中／台東即時報導
台東縣警局大武分局在各旅遊景點發送用路人小紅包，紅包內印有「台東縣111年行車指南」，還黏上1元硬幣，向遊客獻上「一元復始、萬象更新」的新年祝福。記者潘欣中／翻攝
台東縣警局大武分局在各旅遊景點發送用路人小紅包，紅包內印有「台東縣111年行車指南」，還黏上1元硬幣，向遊客獻上「一元復始、萬象更新」的新年祝福。記者潘欣中／翻攝

9天春節連假已展開，今天是除夕日，氣溫雖節節下降，風光明媚的花東縱谷仍吸引不少遊客造訪，台東縣警局大武分局執行交通疏導勤務外，也在轄區各旅遊景點發送用路人小紅包，紅包內印有「台東縣111年行車指南」，將易壅塞路段摘錄其中，還黏上1元新台幣硬幣，向遊客獻上「一元復始、萬象更新」的新年祝福，遊客直呼貼心。

台東縣警局說，連續假期為期9天，有民眾早早就開始規畫旅遊，台東是許多國人的首選旅遊地點，每到連續假期都帶來滿滿的旅遊人潮，治安及交通案件上也大幅提升，分局員警全力執行交通疏導措施，維持交通順暢、防制交通事故發生外，也針對轄內人潮聚集或易生治安、交通事故等處所增加巡邏密度，並加強金融機構安全維護，使民眾存款提領都能更加安心，如民眾欲提領大量現金或過年期間舉家外出需警方守護住家安全，都可向當地警察機關提出申請。

大武分局呼籲，目前國內疫情尚未趨緩，各景點這幾天發現有極少數遊客未戴好口罩，民眾外出仍應遵守全程戴口罩及實聯制、勤洗手等防疫規則，隨時維持高度警戒，共同打造安全、舒適、友善旅遊環境，開開心心出門，也要平平安安回家。

台東縣警局大武分局在各旅遊景點發送用路人小紅包，紅包內印有「台東縣111年行車指南」，還黏上1元硬幣，向遊客獻上「一元復始、萬象更新」的新年祝福。記者潘欣中／翻攝
台東縣警局大武分局在各旅遊景點發送用路人小紅包，紅包內印有「台東縣111年行車指南」，還黏上1元硬幣，向遊客獻上「一元復始、萬象更新」的新年祝福。記者潘欣中／翻攝
台東縣警局大武分局在各旅遊景點發送用路人小紅包，紅包內印有「台東縣111年行車指南」，還黏上1元硬幣，向遊客獻上「一元復始、萬象更新」的新年祝福。記者潘欣中／翻攝
台東縣警局大武分局在各旅遊景點發送用路人小紅包，紅包內印有「台東縣111年行車指南」，還黏上1元硬幣，向遊客獻上「一元復始、萬象更新」的新年祝福。記者潘欣中／翻攝

台東 口罩 紅包

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