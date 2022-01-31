基隆啟動加強關懷計畫 助無家者有妥善照顧
為照顧辛苦在街頭生活的無家者，基隆市社會處在春節啟動「111年春節加強關懷弱勢實施計畫」，與超商等民間單位合作提供熱食，並排定值班人員，讓無家者服務在春節期間不間斷。
社會處表示，為讓無家者能接受適當的照顧，於春節前即加強街頭訪視及關懷服務，並優先勸導無家者接受安置服務，對於不願接受收容者，也給予禦寒衣物、睡袋、泡麵等，以維護無家者基本生存權益。
另鑑於近來疫情持續升溫，社會處也向每位無家者宣導做好個人衛生習慣，並給予口罩等防疫物資，避免無家者成為防疫破口；春節期間社會處也設有緊急聯繫窗口，一線值勤人員如發現有安置需求的無家者，將由輪值社工員進行評估後提供安置協助。
社會處表示，因應民間團體於春節期間均無法持續提供熱食，社會處也與超商合作，於春節期間（1月29日至2月6日）協助提供熱食，供應品項為麵包、泡麵、餐食、水等，供有需求之無家者得以取用餐食服務。
社會處長吳挺鋒表示，針對無家者服務不僅提供必要的餐食、盥洗、衣物等生活照顧，希望能透過短期安置及就業輔導措施，引導無家者回歸家庭或社區生活，期待透過此次的計畫使無法與家人團聚的無家者們，也能在春節期間感受到社會的溫暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言