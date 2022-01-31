基隆啟動加強關懷計畫 助無家者有妥善照顧

為照顧辛苦在街頭生活的無家者，基隆市社會處在春節啟動「111年春節加強關懷弱勢實施計畫」，與超商等民間單位合作提供熱食，並排定值班人員，讓無家者服務在春節期間不間斷。

社會處表示，為讓無家者能接受適當的照顧，於春節前即加強街頭訪視及關懷服務，並優先勸導無家者接受安置服務，對於不願接受收容者，也給予禦寒衣物、睡袋、泡麵等，以維護無家者基本生存權益。

另鑑於近來疫情持續升溫，社會處也向每位無家者宣導做好個人衛生習慣，並給予口罩等防疫物資，避免無家者成為防疫破口；春節期間社會處也設有緊急聯繫窗口，一線值勤人員如發現有安置需求的無家者，將由輪值社工員進行評估後提供安置協助。

社會處表示，因應民間團體於春節期間均無法持續提供熱食，社會處也與超商合作，於春節期間（1月29日至2月6日）協助提供熱食，供應品項為麵包、泡麵、餐食、水等，供有需求之無家者得以取用餐食服務。

社會處長吳挺鋒表示，針對無家者服務不僅提供必要的餐食、盥洗、衣物等生活照顧，希望能透過短期安置及就業輔導措施，引導無家者回歸家庭或社區生活，期待透過此次的計畫使無法與家人團聚的無家者們，也能在春節期間感受到社會的溫暖。