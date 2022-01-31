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過年4萬鈔票門口灑一地 民眾拾金不昧臉書貼文找到失主

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
大過年的，昨晚宜蘭市女中路有人遺失4萬多元，鈔票在門口灑一地，民眾拾金不昧在臉書貼文，找到失主出面認領。圖／警方提供
大過年的，昨晚宜蘭市女中路有人遺失4萬多元，鈔票在門口灑一地，民眾拾金不昧在臉書貼文，找到失主出面認領。圖／警方提供

宜蘭市女中路3段某店家門口昨晚被發現灑了一地的錢，大家把錢撿起後通報派出所，店家陳姓男子隨即貼臉書，請失主出面認領，這則貼文被轉傳分享後，失主楊男見臉書得知後趕忙前往派出所，失主表示，4萬1000元是他的薪水

鄭姓男子昨晚7點多騎乘機車路過女中路3段時，看見一名男子口袋掉落一袋現金，他與附近店家民及拾起現金後報案，警員鄭文凱、謝東樺陪同拾獲金錢者返回派出所受理此案，裡頭共4萬1000元。

過沒多久，另有陳姓男子在臉書貼文，指稱在他的店家門口見到破損的紅包袋與散落的金錢，看起來至少2萬元到5萬元，不少錢，陳男還表示遺失者一定很著急，錢已經送到民族派出所，請遺失者前往認領。

楊姓失主在臉書看到貼文，趕忙前往派出所認領，警方請楊姓民眾描述遺失物數量及紅包袋特徵，均與其相符，依規定程序辦理發還，楊姓失主對於拾金不昧民眾及員警積極協助感激不已。

大過年的，昨晚宜蘭市女中路有人遺失4萬多元，鈔票在門口灑一地，民眾拾金不昧在臉書貼文，找到失主出面認領。圖／警方提供
大過年的，昨晚宜蘭市女中路有人遺失4萬多元，鈔票在門口灑一地，民眾拾金不昧在臉書貼文，找到失主出面認領。圖／警方提供

失主 紅包 薪水

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