過年4萬鈔票門口灑一地 民眾拾金不昧臉書貼文找到失主

宜蘭市女中路3段某店家門口昨晚被發現灑了一地的錢，大家把錢撿起後通報派出所，店家陳姓男子隨即貼臉書，請失主出面認領，這則貼文被轉傳分享後，失主楊男見臉書得知後趕忙前往派出所，失主表示，4萬1000元是他的薪水。

鄭姓男子昨晚7點多騎乘機車路過女中路3段時，看見一名男子口袋掉落一袋現金，他與附近店家民及拾起現金後報案，警員鄭文凱、謝東樺陪同拾獲金錢者返回派出所受理此案，裡頭共4萬1000元。

過沒多久，另有陳姓男子在臉書貼文，指稱在他的店家門口見到破損的紅包袋與散落的金錢，看起來至少2萬元到5萬元，不少錢，陳男還表示遺失者一定很著急，錢已經送到民族派出所，請遺失者前往認領。