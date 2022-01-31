聽新聞
test
0:00 / 0:00
過年4萬鈔票門口灑一地 民眾拾金不昧臉書貼文找到失主
宜蘭市女中路3段某店家門口昨晚被發現灑了一地的錢，大家把錢撿起後通報派出所，店家陳姓男子隨即貼臉書，請失主出面認領，這則貼文被轉傳分享後，失主楊男見臉書得知後趕忙前往派出所，失主表示，4萬1000元是他的薪水。
鄭姓男子昨晚7點多騎乘機車路過女中路3段時，看見一名男子口袋掉落一袋現金，他與附近店家民及拾起現金後報案，警員鄭文凱、謝東樺陪同拾獲金錢者返回派出所受理此案，裡頭共4萬1000元。
過沒多久，另有陳姓男子在臉書貼文，指稱在他的店家門口見到破損的紅包袋與散落的金錢，看起來至少2萬元到5萬元，不少錢，陳男還表示遺失者一定很著急，錢已經送到民族派出所，請遺失者前往認領。
楊姓失主在臉書看到貼文，趕忙前往派出所認領，警方請楊姓民眾描述遺失物數量及紅包袋特徵，均與其相符，依規定程序辦理發還，楊姓失主對於拾金不昧民眾及員警積極協助感激不已。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言