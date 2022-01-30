遷移礁溪公墓？鄉長張永德：茲事體大、無此計畫

宜蘭縣礁溪第三公墓都市計畫內合法公墓共4000多座、2萬多具骨骸，該公墓使用至今二百多年。縣府前參議邱宏俊質疑，有人想推動遷墓，涉圖利墓區旁其家族廣大農業區土地，日後變為住宅區獲利；礁溪鄉長張永德今天表示，目前沒有遷墓的計畫。

礁溪鄉在國5通車後地價飛漲，寸土寸金，縣政府前參議邱宏俊最近向媒體表示，104年前任鄉長林錫忠有意遷墓，邱宏俊當時認為有可能涉及圖利墓區旁、家族擁有的廣大農業區土地，並擬日後變更住宅區或健康休閒區以獲取鉅利，呼籲檢調深入調查，也因為鄉民抗議後，前鄉長林錫忠表示任內不會相關作業，才平息民怨。

邱宏俊說，107年5月底，主管公墓業務的縣政府民政處前處長邵治綺曾在縣議會答覆質詢表示，公墓更新是趨勢，必須徹底解決之發言..，又再度引起礁溪鄉民恐慌；他為此曾求見代理縣長陳金德，抗議遷墓可能涉及圖利特定家族，讓鄉民不滿，當時陳金德表示公墓管理機關是礁溪鄉公所。

據了解，邱宏俊為杜絕一再藉遷移都市計畫合法公墓，而行炒墓區旁家族的農業區土地獲取鉅利，曾在107年10月透過國安局前局長彭勝竹轉呈專函給蔡英文總統了解，指出執政官員恣意作為，一旦慎終追遠祖墳被毀，民怨將一發不可收拾，不能讓有權勢官員勾串圖謀豪奪，侵害基層人民權益。

邱宏俊最近向礁溪鄉長張永德反映此事，同時籲請檢調、廉政署等單位關注此案，必要時立案調查。

鄉長張永德表示，他任內從未提過遷移墳墓之事，遷移祖墳茲事體大，牽涉的範圍很廣，需從長計畫，他尊重鄉親意見，或許在一、二十年後的都市發展若有此需要，以後的事就讓別人去決定吧。