休耕區架鐵網、灑米糠團 宜蘭過年期間守護白鶴安全

過年期間，宜蘭縣政府心繫白鶴安危，已在白鶴經常覓食的休耕農地架起鐵網，避免野狗闖入，志工擔心牠跑到已翻耕農田誤食，在休耕農地灑放米糠團，吸引福壽螺過來吃米糠，白鶴才能吃福壽螺，只要休耕田地食物足夠，白鶴就不會跑去有問題的鄰田亂吃。

國際上列為瀕臨滅絕的西伯利亞「白鶴」去年11月飛來宜蘭度冬，棲息在宜蘭市一處休耕的農田，日前發生野狗入侵嚇壞這隻遠來的嬌客，而休耕農地的周邊田地，已經有農民進行翻耕，還出現有人在田梗噴灑除草劑，讓人很擔心白鶴的安危。據了解，日本也有一隻西伯利亞白鶴，國際愛鳥人士很關注台灣這隻鳥況。

縣政府昨天已在經在休耕農地周邊，架起鐵網杜絕野狗進入，同時也請民眾不要下田避免驚擾、驅趕或餵食等行為，違反者可依違反野生動物保育法規定處5年以下有期徒型，或併科100萬元罰金。

愛鳥人士呂學麟老師說，休耕共有4個編號農田，其中1到3號休耕田裡的草已長高茂密，鶴不敢進去覓食，因此可覓食的休耕田只剩5號田了，原本休耕區就太小、如今可覓食區又越來越少，下周起各農田都要撒藥了，在此之前要趕快設法把螺誘集到休耕田裡，不要讓白鶴到處亂吃中毒死掉。

呂學麟在白鶴最喜愛的覓食區撒了一些米糠團，他說，米糠是福壽螺最愛，而福壽螺是鶴的最愛，請福壽螺都爬過來吃米糠，好讓白鶴吃飽福壽螺，也好替農民們除害。