花蓮曙光橋點燈 光影美感交疊成夜間廊道
花蓮美崙溪出海口歷史建築「曙光橋」過去是舊鐵道橋梁，縣府改為自行車道與行人通道，成為休閒運動的場所。由於夜間使用度高，花蓮縣文化局邀請國內知名燈光設計師陳怡彰，利用光影將木橋形塑為夜間廊道，每到傍晚5點燈亮，出現光影美感交疊，成為市區的新亮點。
曙光橋曾作為舊台東線鐵道臨港線專用橋梁，當時稱為「米崙溪橋」，隨著北迴鐵路竣工及花蓮車站西遷，整個鐵路業務遷移後，臨港線鐵道、鐵橋也跟著荒廢。
到了2000年，時任縣長王慶豐規畫全長4公里的「南北濱自行車道」，需通過當時荒廢的鐵橋，在獲得環保署經費補助及台鐵同意土地使用後，決定鋪上木棧道，成為提供自行車及行人行走的景觀橋，因東臨太平洋迎接第一道曙光，命名為「曙光橋」，並於2005年3月登錄為花蓮縣歷史建築。
由於曙光橋夜間有許多民眾慢跑、健走，為提升亮度及安全性，文化局邀請燈光設計師陳怡彰，在曙光橋上創作城市空間光環境。他以「曙光．充能再現」為策展主題，重新規畫光影，利用曙光橋原有木結構作為載體，透過燈光設計讓橋上的木結構在夜間產生光影交疊美感。
文化局表示，曙光橋點亮燈光後，從清晨曙光到日暮西下擁有不同的景象，是座大型的城市空間光環境作品，同時是曙光橋的常設展，每天傍晚5點開始亮燈，隔天清早熄燈，讓民眾不論是行走在橋上或從遠處欣賞，都能產生不同的光環境體驗。
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