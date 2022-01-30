花蓮曙光橋點燈 光影美感交疊成夜間廊道

花蓮美崙溪出海口歷史建築「曙光橋」過去是舊鐵道橋梁，縣府改為自行車道與行人通道，成為休閒運動的場所。由於夜間使用度高，花蓮縣文化局邀請國內知名燈光設計師陳怡彰，利用光影將木橋形塑為夜間廊道，每到傍晚5點燈亮，出現光影美感交疊，成為市區的新亮點。

曙光橋曾作為舊台東線鐵道臨港線專用橋梁，當時稱為「米崙溪橋」，隨著北迴鐵路竣工及花蓮車站西遷，整個鐵路業務遷移後，臨港線鐵道、鐵橋也跟著荒廢。

到了2000年，時任縣長王慶豐規畫全長4公里的「南北濱自行車道」，需通過當時荒廢的鐵橋，在獲得環保署經費補助及台鐵同意土地使用後，決定鋪上木棧道，成為提供自行車及行人行走的景觀橋，因東臨太平洋迎接第一道曙光，命名為「曙光橋」，並於2005年3月登錄為花蓮縣歷史建築。

由於曙光橋夜間有許多民眾慢跑、健走，為提升亮度及安全性，文化局邀請燈光設計師陳怡彰，在曙光橋上創作城市空間光環境。他以「曙光．充能再現」為策展主題，重新規畫光影，利用曙光橋原有木結構作為載體，透過燈光設計讓橋上的木結構在夜間產生光影交疊美感。