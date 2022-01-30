春節假期遊台東最美校園不開放 唯紅葉少棒館可參訪

每年春節假期許多到台東旅遊遊客，都會到台東縣豐源國小等校園參觀，部份學校多年前還曾提供校園露營，但因遊客破壞加上疫情嚴峻，去年起各校一致喊停，唯有紅葉國小內的紅葉少棒館，因為出入口獨立不用進入校園，遊客可在開放時間內入內參訪。

台東縣教育處長林政宏表示，台東縣許多校園背山面海環境好，校舍建築優美，像豐源國小浪漫地中海風情建築，就被評為全台最美小學，但也因為網友評價好，過去太多人到校園參觀，不只影響師生，甚至造成設施破壞，因此多年前就決定禁止開放。

林政宏說，因為疫情嚴峻，台東縣所有校園去年寒假開始都不開放參觀，校方在學校辦活動、研習，也要採實聯制，今年也相同，請遊客勿入校園、廁所也不開放，但紅葉國小校園的紅葉少棒紀念館，因為出入口獨立，另依防疫規定辦理。