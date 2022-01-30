快訊

真正的冷空氣跟在後方！ 鄭明典示警：今傍晚會更冷

亞旭員工「居隔落跑」偷搭機回金門 鄭文燦：開罰30萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節假期遊台東最美校園不開放 唯紅葉少棒館可參訪

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣豐源國小建築有浪漫地中海風情，被評為全台最美小學。記者卜敏正／攝影
台東縣豐源國小建築有浪漫地中海風情，被評為全台最美小學。記者卜敏正／攝影

每年春節假期許多到台東旅遊遊客，都會到台東縣豐源國小等校園參觀，部份學校多年前還曾提供校園露營，但因遊客破壞加上疫情嚴峻，去年起各校一致喊停，唯有紅葉國小內的紅葉少棒館，因為出入口獨立不用進入校園，遊客可在開放時間內入內參訪。

台東縣教育處長林政宏表示，台東縣許多校園背山面海環境好，校舍建築優美，像豐源國小浪漫地中海風情建築，就被評為全台最美小學，但也因為網友評價好，過去太多人到校園參觀，不只影響師生，甚至造成設施破壞，因此多年前就決定禁止開放。

林政宏說，因為疫情嚴峻，台東縣所有校園去年寒假開始都不開放參觀，校方在學校辦活動、研習，也要採實聯制，今年也相同，請遊客勿入校園、廁所也不開放，但紅葉國小校園的紅葉少棒紀念館，因為出入口獨立，另依防疫規定辦理。

紅葉國小校長方穎豐說，紅葉少棒珍貴文物縣府2年前已歸還延平鄉公所，少棒紀念館由延平鄉公所管理，在防疫規範下只要實聯制，紅葉少棒紀念館現仍可以入內參觀，但紅葉國小校園則不開放。

紅葉少棒紀念館現由延平鄉公所管理，在防疫規範下只要實聯制，紀念館現仍可以入內參觀。圖／翻攝自台東縣觀光旅遊網
紅葉少棒紀念館現由延平鄉公所管理，在防疫規範下只要實聯制，紀念館現仍可以入內參觀。圖／翻攝自台東縣觀光旅遊網
台東縣豐源國小建築充滿浪漫地中海風情，被評為全台最美小學，目前禁止入校園參觀，民眾可在校門前拍照。記者卜敏正／攝影
台東縣豐源國小建築充滿浪漫地中海風情，被評為全台最美小學，目前禁止入校園參觀，民眾可在校門前拍照。記者卜敏正／攝影

台東

延伸閱讀

視察春節疏運 蔡總統緊盯防疫措施

指揮中心春節停開記者會 陳時中未安排休假：想都沒想

守護春節假期！台灣福斯汽車推出「期間限定緊急保修服務」

春節假期將屆 蔡英文赴氣象局加油打氣

相關新聞

休耕區架鐵網、灑米糠團 宜蘭過年期間守護白鶴安全

過年期間，宜蘭縣政府心繫白鶴安危，已在白鶴經常覓食的休耕農地架起鐵網，避免野狗闖入，志工擔心牠跑到已翻耕農田誤食，在休耕...

春節假期遊台東最美校園不開放 唯紅葉少棒館可參訪

每年春節假期許多到台東旅遊遊客，都會到台東縣豐源國小等校園參觀，部份學校多年前還曾提供校園露營，但因遊客破壞加上疫情嚴峻...

國5及蘇花路廊交通順暢 林姿妙慰勞交通執勤人員辛勞

春節連假第二天，國5及蘇花路廊交通順暢，未出現車多壅塞，縣長林姿妙前往坪林行控中心等地慰勞交通執勤人員辛苦。縣府交通處表...

春節基隆和平島、色彩屋等易塞 警規畫替代道路避車潮

基隆市警局第二分局評估春節期間，國立海洋科學博物館、正濱彩色屋及和平島公園等風景區易塞車，規畫出替代道路提供遊客參考，並...

基隆市環保局木工組出任務 修繕弱勢家庭天花板、燈具

基隆市中山區葉姓低收入戶，他去年10月工作發生意外，經醫生評估需休養半年，妻子為新住民，因中文能力不佳致求職困難，僅當臨...

誰留下的煙火垃圾？台東環保局調查最高罰6000元

台東縣環保局日前接獲投訴，有民眾在太平溪左岸河堤旁施放煙火後，將燃放後空盒箱及垃圾亂丟，不僅影響環境、欠缺公德心，也違反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。