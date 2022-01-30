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國5及蘇花路廊交通順暢 林姿妙慰勞交通執勤人員辛勞
春節連假第二天，國5及蘇花路廊交通順暢，未出現車多壅塞，縣長林姿妙前往坪林行控中心等地慰勞交通執勤人員辛苦。縣府交通處表示，縣內客運有紅1、紅2縱貫線及串連各旅遊景點的多條綠線，使用電子票券搭乘台灣好行路線有半價優惠，民眾外出走春可多加利用。
宜蘭警方預估今天午後的國5及蘇花改順暢好走，返鄉需求的用路人可多加利用，提醒民眾縣內路邊收費停車場自明天除夕至2月4日（初四）暫停收費；今、明兩天5時至13時蘇花路廊南向禁止21公噸以上大貨車通行、蘇花改南向開放大客車行駛路肩，請依標誌標線行駛。
縣長林姿妙這兩天前往坪林行控中心、南澳交控中心、石城稽查站、警察局南澳小隊及消防局觀音分隊慰勞留守工作崗位同仁，林姿妙表示，進入春節將湧入大量車潮，坪林行控中心負責國道5號車流的管控，南澳交控中心負責蘇花改車流管控，交通執勤人員辛苦犧牲假期，努力維持國道5號及蘇花改交通順暢，很謝謝他們。
縣政府交通處鼓勵民眾多利用大眾運輸工具，縣內有紅線及綠線客運可以多加利用，紅1及紅2是行駛南北向的縱貫線，綠線則是走往各地風景區，紅1、紅2、綠12、綠15、綠17、綠25為假日行 駛，其餘平假日都有行駛，尖峰時段60分鐘一班車，搭乘客運車方便也省去停車的麻煩。
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