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春節基隆和平島、色彩屋等易塞 警規畫替代道路避車潮
基隆市警局第二分局評估春節期間，國立海洋科學博物館、正濱彩色屋及和平島公園等風景區易塞車，規畫出替代道路提供遊客參考，並有交通疏導人員維持交通順暢，建議遊客來程、去程可選擇從替代道路前往及離開，以避開車潮。
第二分局五組指出，往台北方向車流疏導路線：1和平島公園→社寮橋→瑞芳方向接台62線；2正濱彩色屋→祥豐街→立德路→接台62甲線；3海科館→往瑞芳方向接台62線，或由北寧路→左轉調和街→深澳坑路方向接台62線。
往基隆市區方向疏導路線：1和平島公園→社寮橋→北寧路→祥豐街→市區方向；2正濱彩色屋 →中正路→祥豐街→市區方向；3海科館→北寧、調和街口→調和街→深澳坑路往市區。
第二分局建議開車民眾，為避免塞車影響出遊的好心情，請多利用周邊停車空間，包含海科館停車場、海科館(探索館)停車場、潮境公園停車場、碧砂漁港ABC區停車場、和平島公園停車場、正濱漁會停車場等，再搭配大眾交通運輸工具或步行至各景點。
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