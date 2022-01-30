基隆市環保局木工組出任務 修繕弱勢家庭天花板、燈具

基隆市中山區葉姓低收入戶，他去年10月工作發生意外，經醫生評估需休養半年，妻子為新住民，因中文能力不佳致求職困難，僅當臨時工，環保局除致贈再生家具外，也在年前將恐塌陷的天花板及腐鏽燈具都修繕換新，讓葉家感受到滿滿的溫暖。

市長林右昌日前和環保局、社會處人員到中山區葉姓低收入戶家中，致贈雙人床墊、客廳椅、書架、四層木架、墊高架等家再生具及棉被，讓葉家煥然一新。

不過，葉先生說，大門入口處川堂上方天花板因老舊潮濕，已有破洞漏水情形，不知道甚麼時候會塌下來，也擔心家中2位小朋友被掉下來的天花板砸傷，他沒有辦法修，希望市長能協助，市長當場允諾。

清潔隊環保局木工組趕在過年前訂製材料修復，讓葉家很感動，家具都相當合用，他說「可以安心過年了」。葉先生是在去年10月工作中發生意外，經醫生評估需休養半年，妻子為新住民，因中文能力不佳致求職困難，目前仰賴朋友介紹不同類型臨時工作。