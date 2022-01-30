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誰留下的煙火垃圾？台東環保局調查最高罰6000元

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣環保局接獲投訴，有民眾在太平溪左岸河堤旁施放煙火後，將燃放後空盒箱及垃圾亂丟，將調查可疑對象，確認後可開罰1200元到6000元。記者卜敏正／翻攝
台東縣環保局接獲投訴，有民眾在太平溪左岸河堤旁施放煙火後，將燃放後空盒箱及垃圾亂丟，將調查可疑對象，確認後可開罰1200元到6000元。記者卜敏正／翻攝

台東縣環保局日前接獲投訴，有民眾在太平溪左岸河堤旁施放煙火後，將燃放後空盒箱及垃圾亂丟，不僅影響環境、欠缺公德心，也違反廢棄物清理法，環保局將調查可疑對象，確認後可開罰1200元到6000元，呼籲民眾燃放煙火、慶祝佳節，應注意安全與維護安寧，並隨手清除燃放後的垃圾。

台東縣環保局環境稽查科長林士銘表示，部分民眾節慶燃放煙火後，將燃放後空盒、紙箱及垃圾留在原地，造成環境髒亂、破壞景觀，還要勞動清潔人員幫忙收拾，實在沒有公德心，環保局日前接獲投訴後，已開始調閱監視器，若確認棄置者身分將開罰。

林士銘說，今年新年春節連假9天後緊接著是元宵佳節，民眾若燃放煙火，未隨手清除空盒箱及垃圾，環保局將積極查緝。

台東縣政府表示，台東山水好、空氣好、環境好，無論在地鄉親或觀光客，有意燃放煙火助興，除要注意消防法規及消防安全外，更應該展現良好的公民素質，避免爆炸聲、煙火影響他人，更要記得隨手清除煙火燃放後的空盒箱及垃圾，一同愛護台東美好環境。

台東縣環保局接獲投訴，有民眾在太平溪左岸河堤旁施放煙火後，將燃放後空盒箱及垃圾亂丟，將調查可疑對象，確認後可開罰1200元到6000元。記者卜敏正／翻攝
台東縣環保局接獲投訴，有民眾在太平溪左岸河堤旁施放煙火後，將燃放後空盒箱及垃圾亂丟，將調查可疑對象，確認後可開罰1200元到6000元。記者卜敏正／翻攝

台東 平溪 廢棄物 春節

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