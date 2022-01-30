誰留下的煙火垃圾？台東環保局調查最高罰6000元

台東縣環保局日前接獲投訴，有民眾在太平溪左岸河堤旁施放煙火後，將燃放後空盒箱及垃圾亂丟，不僅影響環境、欠缺公德心，也違反廢棄物清理法，環保局將調查可疑對象，確認後可開罰1200元到6000元，呼籲民眾燃放煙火、慶祝佳節，應注意安全與維護安寧，並隨手清除燃放後的垃圾。

台東縣環保局環境稽查科長林士銘表示，部分民眾節慶燃放煙火後，將燃放後空盒、紙箱及垃圾留在原地，造成環境髒亂、破壞景觀，還要勞動清潔人員幫忙收拾，實在沒有公德心，環保局日前接獲投訴後，已開始調閱監視器，若確認棄置者身分將開罰。

林士銘說，今年新年春節連假9天後緊接著是元宵佳節，民眾若燃放煙火，未隨手清除空盒箱及垃圾，環保局將積極查緝。