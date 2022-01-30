疫情升溫影響怕群聚 基隆弱勢家庭圍爐改發300份年菜

中華民國薄荷關懷協會每年都會在過年時，為弱勢家庭辦圍爐餐會，邀請基隆市弱勢家庭一起用餐，今年與議員張秉鈞、陳宜合辦，但因為疫情的關係，擔心發生群聚，改為發放年夜菜，昨天準備了豐富的300份年菜發放給低收、弱勢家庭。

議員張秉鈞說，因為疫情影響改為發年夜菜，昨天共準備了300份，有整隻雞湯等豐富菜色的年夜菜，在北都飯店發給低收、弱勢家庭，將愛送到他們的家中，可以好好圍爐加菜。

議員陳宜表示，中華民國薄荷關懷協會今年在除夕前，發送年夜菜給弱勢家庭回家享用，雖然沒有在餐廳內圍爐，但愛心滿滿。

中華民國薄荷關懷協會秘書長李晟韋說，這次寒冬送暖的活動，希望帶給弱勢家庭過一個好年，有一頓美食佳餚。