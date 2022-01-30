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疫情升溫影響怕群聚 基隆弱勢家庭圍爐改發300份年菜
中華民國薄荷關懷協會每年都會在過年時，為弱勢家庭辦圍爐餐會，邀請基隆市弱勢家庭一起用餐，今年與議員張秉鈞、陳宜合辦，但因為疫情的關係，擔心發生群聚，改為發放年夜菜，昨天準備了豐富的300份年菜發放給低收、弱勢家庭。
議員張秉鈞說，因為疫情影響改為發年夜菜，昨天共準備了300份，有整隻雞湯等豐富菜色的年夜菜，在北都飯店發給低收、弱勢家庭，將愛送到他們的家中，可以好好圍爐加菜。
議員陳宜表示，中華民國薄荷關懷協會今年在除夕前，發送年夜菜給弱勢家庭回家享用，雖然沒有在餐廳內圍爐，但愛心滿滿。
中華民國薄荷關懷協會秘書長李晟韋說，這次寒冬送暖的活動，希望帶給弱勢家庭過一個好年，有一頓美食佳餚。
今天是小年夜，是家家圍爐吃飯的日子，社會上還有一群弱勢族群因家庭經濟狀況不佳，或獨居長者、弱勢兒少等僅能獨自過節，無法好好享用團圓年夜飯， 薄荷關懷協會看見許多需要的家庭因此籌備圍爐餐會發送活動。
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