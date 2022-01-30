帶泡麵衛生紙勇闖偏鄉提升疫苗施打率 台東專勤隊拚了

移民署台東縣專勤隊與服務站為提升疫苗涵蓋率，透過各管道積極聯繫逾期、失聯外籍人士施打新冠疫苗，並與台東縣衛生局、海端鄉衛生所、關山警分局等單位組防疫團隊，帶泡麵、衛生紙等贈品到加拿、霧鹿社區設快打站，為178名偏鄉與逾期外來人口完成疫苗接種。

台東縣專勤隊隊長黃志明表示，為提升疫苗覆蓋率，近1個月來透過各種管道，聯繫可能有外籍失聯移工，或來台逾期停留人事工作場域，呼籲這些失聯外及人口出面施打疫苗，經過多方催促，除了台東本地、山區，桃園、梨山、雲林斗六、花蓮瑞穗等處，都有外籍人士聯繫有意願接種疫苗。

「要幫忙也要避免懷疑抓人！」黃志明指出，為讓外籍失聯人士安心，專勤隊連繫過程都承諾，僅協助安排疫苗施打地點，並提供名冊、連繫地方醫療院所，甚至動員越南語及印尼語專長同僚與通譯人員到場，專勤隊則不到場，避免引發誤會。

黃志明說，為提升施打疫苗意願，年前聯繫多單位贊助泡麵、福慧珍粥、紅包袋及衛生紙，到加拿、霧鹿社區偏鄉設置快打站，受到地方熱情歡迎說「沒想到打疫苗還有泡麵可領」，也因此聯繫更多外籍人士到場施打。

他說，現場並請越南語及印尼語專長同僚與通譯人員，協助外來人口填寫接種意願書，及醫師問診翻譯，另發放非洲豬瘟多國語言宣傳單，呼籲共同防堵非洲豬瘟。