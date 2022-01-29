小天鵝黑面琵鷺陪過春節 也讓台東跟上世界腳步

台東卑南溪近日出現罕見小天鵝，農民一度誤認是家鵝偷跑出來；另外，還有4隻黑面琵鷺，讓台東跟上世界腳步。鳥友評估這幾位嬌客會留在台東過年。

林姓鳥友告訴中央社記者，去年底有農民在卑南溪發現10隻「鵝」，農民四處詢問「誰家的鵝偷跑出來」，他聽到訊息跑過去看，原來是罕見的10隻小天鵝，其中3隻成鳥、7隻亞成鳥或幼鳥，讓他喜出望外。

森林博物館長阿力曼表示，今年1月中旬他在卑南溪追蹤3隻疑似野生的梅花鹿時，也曾看到這群小天鵝受到梅花鹿驚擾飛起的畫面，當時他也以為是家鵝，但家鵝不可能飛這麼高，細看才知道是小天鵝，研判這群小天鵝在卑南溪有一段很長的時間。

林務局台東林管處長吳昌祐表示，小天鵝又叫鵠或白鵠，繁殖於北歐及亞洲極北部，在歐洲、中亞、中國大陸東南沿海及日本越冬，順風時可以不落地飛行1700公里，台灣不在牠們的遷移路線上，因此可能是偏離航道迷航到台東。

除了小天鵝外，1月8、9日在台東魚塭也分別發現2隻和4隻黑面琵鷺。「這是一件讓人開心的事」台東縣野鳥學會總幹事蘇俊榮告訴中央社記者，每年台東幾乎都會有黑面琵鷺出現的蹤跡，但今年記錄到的黑面琵鷺特別有意義，讓台東跟上世界的腳步，正式列入全球黑面琵鷺出現的地點。

蘇俊榮進一步說明，國際間每年會挑選2日全球黑面琵鷺同步普查，今年時間是1月8、9日，8日他記錄到2隻，9日另有鳥友記錄到4隻，因此以4隻為紀錄，也就是台東正式列入全球黑面琵鷺度冬地點。

蘇俊榮說，雖然這1、20年都會有來黑面琵鷺到台東過冬，但要在全球同步普查的時間才算是正式紀錄。

莊姓鳥友說，今年是台東的「鳥年」，不僅小天鵝家族出現，接著台東又正式列入黑面琵鷺的過冬地，國立台東大學的生態池也在1月間出現鴛鴦，研判這些罕見「貴賓」今年春節期間都還會留在台東，陪台東人過春節。